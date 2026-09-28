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POLÍCIA

Bamor e PM são investigados por sufocar, afogar e agredir torcedores

Vítimas foram constrangidas a confessar supostas irregularidades mediante ameaças e agressões

Luiza Nascimento
Por
Operação contra Bamor
Operação contra Bamor - Foto: Divulgação/MP-BA

Nove pessoas foram presas, na manhã desta segunda-feira, 28, em Salvador, em operação contra integrantes da presidência e diretoria da Torcida Organizada Bamor, do Bahia, e um policial militar, por prática de tortura física e psicológica contra duas vítimas ocorrida dentro da sede do grupo em julho.

As apurações apontam que elas foram constrangidas a confessar supostas irregularidades mediante ameças e agressões utilizando:

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  • Sufocamento;
  • afogamento;
  • tacos de beisebol;
  • martelo;
  • faca.

Além disso, os suspeitos são investigados por roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa.

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Entenda a operação

Deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com órgãos da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e das Polícias Civil e Militar, a ação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Salvador.

A operação é realizada de forma integrada com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria-Geral da SSP, com o apoio da Polícia Militar, por meio dos Batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), do Patrulhamento Tático Móvel ou Motorizado (Patamo) e da Corregedoria.

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bamor PM torcedores

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