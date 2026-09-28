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OPERAÇÃO MERCADOR

Grupo fraudava registros de CAC para comprar e vender armas na Bahia

Polícia Civil cumpre mandados em Salvador e Lauro de Freitas

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Grupo fraudava registros de CAC para comprar e vender armas na Bahia
Foto: Divulgação ASCOM / PCBA

Um grupo investigado por adquirir e comercializar ilegalmente armas de fogo é alvo da Operação Mercador, deflagrada nesta segunda-feira, 28, pela Polícia Civil da Bahia. Segundo as investigações, os integrantes utilizavam documentos fraudulentos para obter registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e, com isso, viabilizar a aquisição dos armamentos.

A operação cumpre mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em quatro estados. Na Bahia, as diligências ocorrem em Salvador e Lauro de Freitas. No Rio de Janeiro, as ações são realizadas na capital e em Niterói. Já no Ceará, os mandados são cumpridos em Fortaleza e Icapuí. No Rio Grande do Sul, a operação ocorre em Santa Maria.

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De acordo com as investigações, o grupo utilizava documentação fraudulenta para obter o Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). A partir do registro, os integrantes adquiriam armas de fogo que posteriormente eram destinadas à comercialização ilegal.

A estrutura investigada possuía divisão de tarefas para a aquisição, circulação e venda clandestina dos armamentos. As apurações também identificaram indícios de lavagem de capitais relacionada à atividade criminosa.

Parte das armas comercializadas pelo grupo tinha como destino organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Segundo os elementos reunidos na investigação, armamentos relacionados ao esquema foram posteriormente apreendidos em poder de integrantes de organizações criminosas.

Imagem ilustrativa da imagem Grupo fraudava registros de CAC para comprar e vender armas na Bahia
Foto: Divulgação ASCOM / PCBA

A Operação Mercador é conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), unidade vinculada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).

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A ação conta ainda com apoio operacional do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).

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armas Operação Mercador Polícia Civil

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