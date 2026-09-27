Dupla é presa por crimes sexuais contra criança e adolescente na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira, 25, dois homens suspeitos de estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma criança de 8 anos e dois adolescentes, de 13 e 15.

Eles foram detidos em Livramento Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, por força de mandados de prisão preventiva durante a Operação Kronos.

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Segundo a polícia, as investigações apontaram que os crimes eram praticados com frequência. Ainda de acordo as investigações, as vítimas também teriam sido ameaçadas de morte e, em algumas ocasiões, recebido dinheiro em troca de atos sexuais.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os celulares da dupla de suspeitos foram apreendidos. Eles seguem custodiados

A Justiça autorizou as medidas, que foram cumpridas durante a operação à disposição da Justiça.