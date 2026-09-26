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RECURSO

Condenado por morte de Eloá tem pena reduzida por desempenho no Enem

Autor do assassinato cumpre sentença fixada em 39 anos de reclusão

Rodrigo Tardio
Por
Justiça paulista concedeu abatimento de 80 dias na pena
Justiça paulista concedeu abatimento de 80 dias na pena - Foto: Reprodução

A Justiça paulista acolheu recurso da defesa de Lindemberg Alves, condenado pela morte da ex-namorada Eloá Pimentel, e concedeu o abatimento de 80 dias na pena.

Preso na Penitenciária T2 de Potim, no interior do estado, o detento cumpre sentença fixada em 39 anos de reclusão.

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​O requerimento inicial havia sido apresentado em março, embasado no desempenho do presidiário no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Contestação

Após uma negação em primeira instância, os advogados contestaram a decisão sob o argumento de que a nota alcançada em quatro disciplinas do teste assegura legalmente o desconto na condenação.

​Em nota oficial, a advogada Márcia Renata afirmou que a remição pelo Enem é "direito legítimo do reeducando que demonstra compromisso com os estudos".

Ao todo, somando o trabalho prestado no cárcere e a aprovação no exame, Lindemberg já reduziu 887 dias de sua pena total.

​Cárcere de 100 horas

O crime ocorreu em Santo André (SP), onde Lindemberg invadiu a residência de Eloá, de 15 anos, e a manteve refém ao lado de colegas por mais de quatro dias.

O sequestro terminou quando o agressor atirou na jovem, que teve a morte cerebral constatada no hospital.

​Preso em flagrante, ele recebeu sentença inicial de 98 anos de prisão, ajustada para 39 anos pelo Tribunal de Justiça em 2013.

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Tags

Eloá Pimentel justiça lindemberg alves pena de reclusão remição de pena Sequestro

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