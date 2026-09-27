Mãe de bebê encontrado carbonizado é solta pela Justiça após audiência

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A mulher, de 35 anos, presa na sexta-feira, 25, após abandonar o corpo do filho, um bebê recém-nascido, em uma pilha de lixo e entulhos, foi solta pela Justiça, neste sábado, 26, depois de passar por audiência de custódia. Ela tem outros três filhos.

O bebê foi encontrado carbonizado, na manhã da sexta-feira, na Quadra 402, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A criança, que foi levada até o local em uma sacola, ainda estava com placenta e cordão umbilical.

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Um homem, que ainda não foi identificado, foi flagrado por câmeras de segurança ateando fogo no local, após a mulher deixar a sacola.

O companheiro dela, um homem de 56 anos, que também foi preso por participação no crime, teve a prisão em flagrante convertida e segue custodiado.

Imagens são analisadas pela polícia

O casal foi localizado após a análise de imagens de câmeras de segurança da rua. As gravações mostram a mulher saindo de casa carregando uma sacola e seguindo até o local onde o corpo foi encontrado.

Segundo informações da Polícia Civil, o marido da mulher, que também aparece nas imagens, teria participação no crime, inclusive, teria indicado onde a mãe deveria jogar o bebê.

Ao ser interrogado, à princípio, ele falou que não sabia do descarte e afirmou que não é o pai da criança. Ainda de acordo com a polícia, ele saiu da prisão há cerca de quatro meses. Não foi informado por qual crime o homem estava preso anteriormente.

Agora, a polícia aguarda o resultado do laudo cadavérico para saber se o recém-nascido estava vivo ou morto quando foi abandonado.