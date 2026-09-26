Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é achada morta com mãos e pés amarrados em tonel em Salvador

Policiais encontraram o corpo dentro de um recipiente

Evellyn Teixeira
Por
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um tonel azul com cimento no bairro do Comércio
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um tonel azul com cimento no bairro do Comércio - Foto: Ascom | PM-BA

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um tonel azul com cimento, na noite desta sexta-feira, 25, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Comércio, em Salvador. O recipiente estava sobre um carrinho de supermercado abandonado.

Corpo foi encontrado pela PM

Segundo informações policiais, equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) passavam pela região quando perceberam o tonel sobre o carrinho. Durante a averiguação, os agentes encontraram o corpo da mulher dentro do recipiente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a perícia, foi constatado que a vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A identidade da mulher e a causa da morte ainda não foram confirmadas.

Leia Também:

FATALIDADE

Homem morre após cair de caminhão na Bahia
Homem morre após cair de caminhão na Bahia imagem

BEBÊ CARBONIZADO

Câmeras registram homem ateando fogo em lixo onde estava corpo de bebê
Câmeras registram homem ateando fogo em lixo onde estava corpo de bebê imagem

AÇÃO POLICIAL

Integrante de facção baiana suspeito de matar motoboy e decapitar jovem é preso no ES
Integrante de facção baiana suspeito de matar motoboy e decapitar jovem é preso no ES imagem

DHPP investiga o caso

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia e iniciar as investigações.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi retirado do local e encaminhado para os procedimentos legais. O DHPP ficará responsável por investigar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas