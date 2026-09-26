Mulher é achada morta com mãos e pés amarrados em tonel em Salvador

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O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um tonel azul com cimento, na noite desta sexta-feira, 25, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Comércio, em Salvador. O recipiente estava sobre um carrinho de supermercado abandonado.

Corpo foi encontrado pela PM

Segundo informações policiais, equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) passavam pela região quando perceberam o tonel sobre o carrinho. Durante a averiguação, os agentes encontraram o corpo da mulher dentro do recipiente.

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Durante a perícia, foi constatado que a vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A identidade da mulher e a causa da morte ainda não foram confirmadas.





DHPP investiga o caso

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia e iniciar as investigações.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi retirado do local e encaminhado para os procedimentos legais. O DHPP ficará responsável por investigar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.