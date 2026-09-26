Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

FATALIDADE

Homem morre após cair de caminhão na Bahia

Ainda não se sabe o que motivou a queda

Andrêzza Moura
Por
Ainda não se sabe o que causou a queda
Ainda não se sabe o que causou a queda - Foto: Reprodução Blog do Sena

Um homem identificado pelo prenome Washington morreu, na manhã deste sábado, 26, após cair de um caminhão na região do Distrito Industrial dos Imborés, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações, Washington estava no veículo quando sofreu a queda. Ele morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também:

CHAPADA DIAMANTINA

Acidente com ônibus deixa oito mortos e 12 feridos na Bahia
Acidente com ônibus deixa oito mortos e 12 feridos na Bahia imagem

AÇÃO POLICIAL

Integrante de facção baiana suspeito de matar motoboy e decapitar jovem é preso no ES
Integrante de facção baiana suspeito de matar motoboy e decapitar jovem é preso no ES imagem

MORTE E MISTÉRIO

Homem que estava desaparecido há seis dias é encontrado morto na Bahia
Homem que estava desaparecido há seis dias é encontrado morto na Bahia imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente homem morto Vitória da Conquista (BA)

Relacionadas

Mais lidas