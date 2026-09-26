FATALIDADE
Homem morre após cair de caminhão na Bahia
Ainda não se sabe o que motivou a queda
Um homem identificado pelo prenome Washington morreu, na manhã deste sábado, 26, após cair de um caminhão na região do Distrito Industrial dos Imborés, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Segundo informações, Washington estava no veículo quando sofreu a queda. Ele morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.