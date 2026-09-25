MORTE E MISTÉRIO
Homem que estava desaparecido há seis dias é encontrado morto na Bahia
A Polícia Civil investiga se ele foi assassinado; causa da morte é investigada
Homem que estava desaparecido em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi encontrado morto, na tarde desta sexta-feira, 25.
O corpo de Nilton César dos Santos foi localizado na Serra do Periperi, na região do bairro Bruno Bacelar. Ele estava desparecido há seis dias e tinha sido visto com vida pela última vez, no bairro Lagoa das Flores.
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A Polícia Civil apura se Nilton foi vítima de homicídio. A causa da morte e a circunstância são investigadas.