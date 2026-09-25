POLÍCIA
Vídeo: Polícia prende o último suspeito da operação Iceberg
Ele é o 12º preso no âmbito da operação
Um homem de 39 anos, apontado pela Polícia Civil como fornecedor interestadual de drogas para uma organização criminosa investigada na Operação Iceberg, foi preso nesta sexta-feira, 25, no bairro de Mussurunga, em Salvador.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e, segundo a polícia, ele é o 12º preso no âmbito da operação.
Drogas eram enviadas de São Paulo
De acordo com as investigações, o suspeito fornecia entorpecentes diretamente ao líder do grupo. As drogas seriam enviadas de São Paulo para a Bahia por meio de remessas postais, utilizando códigos e nomes de doces, como “500 Bala Gringa” e “jujubas”.
A identificação do homem ocorreu após o cruzamento de dados e informações obtidas por meio da quebra dos sigilos bancário e fiscal.
No momento da prisão, ele dirigia um Chevrolet Tracker branco, que também era alvo de medidas judiciais. O veículo foi apreendido. Dentro do carro, os policiais encontraram celulares e pequenas porções de drogas, que serão encaminhadas para perícia.
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Outro suspeito é preso por homicídio
Durante a mesma diligência, os policiais prenderam um homem de 22 anos que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado. Segundo a polícia, essa prisão não tem relação com a Operação Iceberg.
O homem é investigado pela morte de Lucas Silva Borges, assassinado com cerca de 24 disparos em via pública, em janeiro de 2025, no bairro de Narandiba. Conforme as investigações, ele integraria o braço armado de um grupo criminoso com atuação em Tancredo Neves.
Operação investiga tráfico para público de alto poder aquisitivo
Deflagrada na quinta-feira, 24, a Operação Iceberg investiga uma rede de tráfico de drogas que, segundo a Polícia Civil, teria como público-alvo consumidores de alto poder aquisitivo.
Na primeira fase, 11 pessoas foram presas, sendo nove por mandados de prisão preventiva e duas em flagrante. As ações ocorreram em Salvador, Jaguaripe, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Ilhéus, além de Aracaju, onde um dos alvos já estava preso.
As investigações apontam que os entorpecentes eram comercializados por meio de redes sociais, com pagamentos principalmente via Pix e entregas discretas.
Segundo a polícia, o principal alvo da operação é apontado como responsável por receber drogas de fornecedores de São Paulo e do Paraguai e coordenar a distribuição para Salvador, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus.
A análise financeira identificou movimentação superior a R$ 9,6 milhões em cinco anos, distribuída em mais de 16,6 mil transações bancárias. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e recursos dos investigados.