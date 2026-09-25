Homem próximo a líder do BDM é preso em Salvador

Edmilson Rosas Lima, de 38 anos, conhecido como Mago, Buga ou Buda, foi preso nesta sexta-feira, 25, em Salvador. Segundo investigações e uma sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ele é apontado como uma pessoa próxima de Cleber Santos da Silva, conhecido como Keu ou Kel, liderança do Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com a decisão judicial, Edmilson integrava uma associação investigada por envolvimento com o tráfico de drogas, com atuação principalmente nos bairros do Arenoso e Sussuarana, em Salvador. Segundo a denúncia, o grupo seria comandado por Keu.

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Segunda pessoa ligada a Keu é localizada

Edmilson é a segunda pessoa apontada como próxima de Keu localizada pela polícia em pouco mais de um mês.

Em 20 de agosto, durante a Operação Véu de Areia, que prendeu 12 investigados por tráfico de drogas, Renata Rodrigues de Souza também foi capturada. Ela é esposa de Keu e, segundo as investigações, teria assumido uma função estratégica na organização após a prisão do companheiro.

Relação com liderança do BDM

O histórico de Edmilson inclui pelo menos duas condenações mencionadas pelo TJ-BA. Em uma delas, a investigação apontou a existência de uma associação considerada “estável e duradoura” voltada ao tráfico de drogas.

Segundo a sentença, Edmilson mantinha contato frequente com Keu e teria prestado contas sobre a comercialização de drogas quando o líder estava fora de Salvador.

Uma testemunha policial também afirmou, durante o processo, que Edmilson participava da distribuição e entrega de entorpecentes.