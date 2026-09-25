Vídeo: Operação faz varredura em celas e combate comunicação interna

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A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) realiza, nesta sexta-feira, 25, a segunda etapa da 13ª fase da Operação MUTE no Conjunto Penal de Juazeiro, no norte da Bahia.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), a operação ocorre simultaneamente em unidades prisionais de diferentes estados e tem como objetivo interromper possíveis comunicações ilícitas de organizações criminosas a partir dos presídios.

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46 profissionais participam da ação

Na Bahia, a operação reúne 46 profissionais das polícias penais estadual e federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Também participam equipes da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).







Buscas são realizadas em celas

As equipes realizam buscas nos pavilhões e nas celas para localizar celulares que tenham sido introduzidos ilegalmente na unidade.

Segundo a Seap, a retirada desses aparelhos dificulta a comunicação entre pessoas privadas de liberdade e indivíduos que estão fora do sistema prisional.

Seap mantém ações durante o ano

Além da Operação MUTE, a Seap afirma realizar revistas semanais e investir em tecnologias de segurança, incluindo a ampliação do uso de scanners corporais.

O trabalho também conta com ações conjuntas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e do Ministério Público da Bahia.

Confira os vídeos: