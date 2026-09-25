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POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira com foto íntima

Suspeito também descumpria uma medida protetiva

Evellyn Teixeira
Por
Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na Chapada Diamantina, suspeito de descumprir uma medida protetiva
Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na Chapada Diamantina, suspeito de descumprir uma medida protetiva - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, 23, em Seabra, na Chapada Diamantina, suspeito de descumprir repetidamente uma medida protetiva concedida em favor da ex-companheira, de 30 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem também é investigado por ameaça, perseguição e divulgação não autorizada de fotografia íntima da vítima.

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Suspeito fazia ligações de números desconhecidos

A investigação teve início após a mulher denunciar, em 31 de agosto, os sucessivos descumprimentos da medida protetiva. Conforme a Polícia Civil, o investigado fazia ligações insistentes para a ex-companheira utilizando números desconhecidos e restritos.

Diante dos reiterados descumprimentos, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. Ele foi localizado no bairro Vasco Filho, conduzido para uma unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Prisão foi realizada pelo Neam

A prisão foi realizada pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Seabra, com apoio do Serviço de Investigação (SI) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina), vinculado à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

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