Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira com foto íntima

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Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, 23, em Seabra, na Chapada Diamantina, suspeito de descumprir repetidamente uma medida protetiva concedida em favor da ex-companheira, de 30 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem também é investigado por ameaça, perseguição e divulgação não autorizada de fotografia íntima da vítima.

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Suspeito fazia ligações de números desconhecidos

A investigação teve início após a mulher denunciar, em 31 de agosto, os sucessivos descumprimentos da medida protetiva. Conforme a Polícia Civil, o investigado fazia ligações insistentes para a ex-companheira utilizando números desconhecidos e restritos.

Diante dos reiterados descumprimentos, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. Ele foi localizado no bairro Vasco Filho, conduzido para uma unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.





Prisão foi realizada pelo Neam

A prisão foi realizada pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Seabra, com apoio do Serviço de Investigação (SI) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina), vinculado à 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).