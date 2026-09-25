Integrante de facção baiana suspeito de matar motoboy e decapitar jovem é preso no ES

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Alvo de quatro mandados de prisão preventiva e investigado por uma série de crimes na Bahia, Adenildo Silva Souza, de 30 anos, conhecido como “Zuleica”, foi localizado e preso nesta sexta-feira, 25, no município de Serra, no Espírito Santo.

Durante a ação, os policiais encontraram uma adolescente de 16 anos no imóvel onde o suspeito estava. De acordo com a polícia, havia um registro de desaparecimento relacionado à jovem, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

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“Zuleica” é apontado pelas investigações como integrante de uma organização criminosa e é investigado por crimes como homicídio, tortura, roubo e tráfico de drogas.

Entre os casos atribuídos ao suspeito está:

o assassinato de Anthony Santos Fernandes, ocorrido em setembro de 2019.

pelas mortes de Henrique Souza Santos, Douglas Souza de Jesus e Eduarda Rodrigues dos Santos, registradas em setembro de 2025. Eduarda foi decapitada.

A lista de crimes investigados inclui ainda a morte de Eliseu Oliveira Rodrigues, em maio de 2026, e um caso de tortura contra Cláudio Francisco Santos, ocorrido em setembro de 2021.

A polícia também apura a participação de Adenildo no assassinato do motoboy Edy Franklin de Souza Pagotto, morto no dia 5 de maio deste ano, em Itabela, no extremo sul da Bahia.

Localizado após trabalho de inteligência

A localização do suspeito ocorreu após levantamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

Com a identificação do paradeiro de “Zuleica”, as informações foram compartilhadas com o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo. Equipes foram então enviadas ao município de Serra para cumprir as quatro ordens de prisão.

Após ser capturado, o investigado passou por exame de corpo de delito e deverá ser apresentado em audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.