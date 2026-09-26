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CHAPADA DIAMANTINA

Acidente com ônibus deixa sete mortos e 13 feridos na Bahia

Caso aconteceu na noite de sexta-feira, 26, na Chapada Diamantina

Andrêzza Moura
Por
Ônibus saiu do Ceará e seguia para o Tocantins
Ônibus saiu do Ceará e seguia para o Tocantins - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente com um ônibus, na noite desta sexta-feira, 26, na BR-122, próximo à cidade de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, deixou sete pessoas mortas e 13 feridas.

Entre as vítimas fatais, está o policial militar Luca José Jesus Santana, lotado na 28ª Companhia Independente de Polícia Militar ( CIPM/ Ibotirama), Bahia. Ele estava fardado e seguia viagem de carona.

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De acordo com informações, o ônibus fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Palmas, no Tocantins, quando ocorreu o acidente. O veículo pertence à frota da empresa Real Maia.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência na manhã deste sábado, 26.

Ainda segundo levantamento da PM, o número de vítimas pode aumentar, já que havia a possibilidade de outras pessoas serem encontradas dentro do veículo tombado.

Até o momento, não há informação sobre o que provocou o acidente. As circunstâncias serão investigadas pelas autoridades.

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acidente ACIDENTE ÔNIBUS BR-122 ceará PM

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