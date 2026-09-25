Quatro pessoas ficam feridas após capotamento de carro na Bahia

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Quatro pessoas ficaram feridas após um veículo de passeio capotar, na manhã desta sexta-feira, 25, no município de Ouriçangas, no nordeste da Bahia. O acidente aconteceu no trecho que dá acesso a região de Canavieiras, próximo à localidade onde acontece a pega de boi.

Três mulheres e um homem seguiam em um Fiat Siena preto, que teria atingido um cajueiro e, logo depois, batido em um poste e capotado. O veículo ficou totalmente destruído.

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As vítimas foram identificadas como sendo Bernadete Bispo dos Santos, 59 anos, Valdete Bispo de Jesus Cândido, 43, Maria Marcela, 62, e o motorista era Jackson dos Santos, 27. O estado de saúde deles não foi informado. As informações são do Calila Notícias.