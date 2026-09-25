Salvador e RMS têm 30 praias impróprias para banho neste fim de semana

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Está pensando em pegar uma praia em Salvador e Região Metropolitana neste final de semana? Pois é! Fique atento! Nesta sexta-feira, 25, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou que 38 praias estão sendo monitoradas, na capital baiana.

Destas, 24 foram classificadas como impróprias para banho, na capital baiana. Mas, fique tranquilo! No boletim, o Inema também informou que 14 pontos estão liberados. Confira quais são:

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Praias impróprias

No Subúrbio - São Tomé de Paripe, Tubarão e Periperi

São Tomé de Paripe, Tubarão e Periperi Cidade Baixa - Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma e Cantagalo

Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma e Cantagalo Cidade Alta - Cortorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra - em dois trechos -, Rio Vermelho - próximo à Rua Morro da Paciência -, Pituba - em dois trechos -, Boca do Rio, Corsário, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placaford e Itapuã - no trecho próximo à Rua Sargento Waldir Xavier.

Praias próprias

Ondina - em dois trechos -, Rio Vermelho - no trecho em frente à Igreja de Nossa Senhora de Santana -, Buracão, Amaralina - em dois trechos - Armação - Patamares, Itapuã - em frente à Sereia de Itapuã - Lagoa de Abaeté, Farol de Itapuã, Stella Maris e Flamengo - em dois trechos.

Na Região Metropolitana

Já na Região Metropolitana, na Costa dos Coqueiros, as cidades de Lauro de Freitas, Camaçari e outras que fazem parte do Litoral Norte, 37 pontos estão sendo monitorados. Deste total, 31 estão liberados para banho e seis são considerados impróprios.

Praias impróprias

Lauro de Freitas - Buraquinho

Buraquinho Camaçari - Arembepe

Arembepe Ao longo do Litoral Norte - Rios Imbassaí, Sauípe e Catana

O Inema recomenda que, mesmo com as praias liberadas, os banhistas evitem entrar na água próximo às desembocaduras de rios, canais de drenagem e pontos de lançamento de esgoto.

O órgão também orienta que os frequentadores fiquem atentos durante períodos de chuva e ao surgimento de manchas suspeitas na água. O boletim completo pode ser consultado no site do Inema e no App Vai Dar Praia.