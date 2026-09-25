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Ferry-Boat tem fila de até 3 horas nesta sexta em Salvador

A expectativa é de que o movimento aumente ao longo da tarde

Evellyn Teixeira
Por
O movimento no sistema Ferry-Boat, em Salvador, é intenso nesta sexta-feira, 25. Passageiros enfrentam até três horas de espera para embarcar
O movimento no sistema Ferry-Boat, em Salvador, é intenso nesta sexta-feira, 25. Passageiros enfrentam até três horas de espera para embarcar - Foto: Carol Garcia/GOVBA

O movimento no sistema Ferry-Boat, em Salvador, é intenso nesta sexta-feira, 25. Passageiros enfrentam até três horas de espera para embarcar, segundo a atualização do fluxo realizada às 13h30.

No terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o tempo estimado para o embarque varia entre 60 e 90 minutos.

A expectativa é de que o movimento aumente ao longo da tarde, principalmente com a saída de passageiros de Salvador para a Ilha de Itaparica durante o fim de semana.

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Filômetro acompanha filas em tempo real

Os passageiros podem consultar o Filômetro, ferramenta que acompanha em tempo real a situação nos terminais de Salvador e Bom Despacho. O serviço permite verificar o tempo estimado de espera antes do deslocamento.

Diante do movimento intenso, a orientação é consultar as condições dos terminais e o tempo de espera antes de sair de casa.

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Ferry-Boat transporta milhares de passageiros diariamente

A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica é utilizada diariamente por moradores e turistas que circulam entre a capital baiana e a região do Recôncavo.

O sistema Ferry-Boat transporta cerca de 20 mil passageiros e 3 mil veículos por dia, conectando Salvador à Ilha de Itaparica, que é formada pelos municípios de Itaparica e Vera Cruz.

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