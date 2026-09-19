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Salvador tem 19 praias impróprias para banho; confira lista

Ao mesmo tempo, outros 14 pontos monitorados pelo órgão foram considerados próprios

Luiza Nascimento
Por
SALVADOR Mar agitado em Salvador. Na foto: praia da Barra / dia chuvoso Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE Data: 15/07/26
SALVADOR Mar agitado em Salvador. Na foto: praia da Barra / dia chuvoso Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE Data: 15/07/26 - Foto: UENDEL GALTER

Quem pretende curtir o fim de semana nas praias de Salvador precisa ficar atento antes de entrar no mar. De acordo com o aplicativo Vai dar Praia, desenvolvido e gerenciado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), com a finalidade de divulgar os dados de balneabilidade, clima e tábua de maré, há 19 trechos impróprios para banho.

Ao mesmo tempo, outros 14 pontos monitorados pelo órgão foram considerados próprios. A classificação é feita a partir da análise da presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), utilizada como indicador de contaminação fecal, em amostras coletadas durante as últimas cinco semanas.

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Balneabilidade é qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, direto e prolongado, onde há possibilidade de inferir água significativamente.

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Confira lista de praias:

Impróprias

  1. Boa Viagem
  2. Boca do Rio
  3. Bogari
  4. Bonfim
  5. Canta Galo
  6. Corsário
  7. Farol da Barra
  8. Itapuã (próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier)
  9. Pedra Furada
  10. Penha
  11. Periperi
  12. Piatã
  13. Placafor
  14. Porto da Barra
  15. Rio Vermelho (em frete à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência)
  16. Roma
  17. Santa Maria
  18. São Tomé de Paripe
  19. Tubarão

Próprias

  1. Amaralina
  2. Armação
  3. Buracão
  4. Farol de Itapuã
  5. Flamengo
  6. Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)
  7. Marina Contorno
  8. Ondina
  9. Patamares
  10. Pituba
  11. Rio Vermelho (próximo à escada de acesso à praia, em frente à Igreja Nossa Senhora de Santana.
  12. Stella Mares
  13. Ipitanga
  14. Nossa Senhora

O órgão alerta para que a população evite tomar banho nas águas das praias classificadas como impróprias. Além disso, sugere evitar entrar no mar em tempo chuvoso, pois pode haver contaminação, devido ao arraste de diversos detritos.

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praias de salvador Praias Impróprias Salvador

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