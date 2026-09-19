Salvador tem 19 praias impróprias para banho; confira lista

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Quem pretende curtir o fim de semana nas praias de Salvador precisa ficar atento antes de entrar no mar. De acordo com o aplicativo Vai dar Praia, desenvolvido e gerenciado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), com a finalidade de divulgar os dados de balneabilidade, clima e tábua de maré, há 19 trechos impróprios para banho.

Ao mesmo tempo, outros 14 pontos monitorados pelo órgão foram considerados próprios. A classificação é feita a partir da análise da presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), utilizada como indicador de contaminação fecal, em amostras coletadas durante as últimas cinco semanas.

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Balneabilidade é qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, direto e prolongado, onde há possibilidade de inferir água significativamente.

Confira lista de praias:

Impróprias

Boa Viagem Boca do Rio Bogari Bonfim Canta Galo Corsário Farol da Barra Itapuã (próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier) Pedra Furada Penha Periperi Piatã Placafor Porto da Barra Rio Vermelho (em frete à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência) Roma Santa Maria São Tomé de Paripe Tubarão

Próprias

Amaralina Armação Buracão Farol de Itapuã Flamengo Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã) Marina Contorno Ondina Patamares Pituba Rio Vermelho (próximo à escada de acesso à praia, em frente à Igreja Nossa Senhora de Santana. Stella Mares Ipitanga Nossa Senhora

O órgão alerta para que a população evite tomar banho nas águas das praias classificadas como impróprias. Além disso, sugere evitar entrar no mar em tempo chuvoso, pois pode haver contaminação, devido ao arraste de diversos detritos.