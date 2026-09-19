INSS abre vagas de estágio em Salvador com bolsa de R$ 1,5 mil

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu processo seletivo para 37 vagas de estágio em Salvador. Do total, 33 oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio e quatro a alunos do curso de Administração.

Para as vagas de ensino médio, a bolsa-auxílio é de R$ 930,44. Já os estudantes de Administração selecionados receberão R$ 1.508,44. Nos dois casos, haverá ainda auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia estagiado.

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Os estagiários vão atuar em Agências da Previdência Social (APS) de Salvador, em atividades administrativas e de atendimento ao público. A jornada será de 30 horas semanais, no turno da manhã.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A contratação será formalizada por meio de termo de compromisso assinado pelo estudante, pela instituição de ensino e pelo INSS.

Como será a seleção

A primeira etapa será a análise das inscrições. Os candidatos que avançarem participarão de dinâmicas em grupo e entrevistas com o gestor da unidade onde o estágio será realizado.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, de acordo com o nível de ensino.

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