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Concurso da Receita Federal: veja os detalhes do certame com 146 vagas

Certame encontra-se em fase de planejamento

Edvaldo Sales
Por
Certame encontra-se em fase de planejamento
Certame encontra-se em fase de planejamento - Foto: Reprodução | Freepik

A Receita Federal do Brasil foi autorizada a realizar concurso público destinado ao provimento de 146 cargos da Carreira Tributária e Aduaneira, sendo 116 de analista-tributário e 30 de auditor-fiscal.

O levantamento de mercado com o objetivo de subsidiar a contratação de instituição especializada na organização e na execução do certame foi iniciado em 4 de setembro de 2026.

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As instituições que não constavam das fontes oficiais de consulta previstas na legislação no momento do levantamento de mercado e que atendam aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência ainda poderão apresentar proposta até o dia 11 de setembro, por meio de formulário próprio.

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Segundo o Governo Federal, estima-se que o contrato seja assinado em outubro e que o edital de abertura do concurso seja publicado em dezembro deste ano.

Outros detalhes do concurso:

  • Será realizado em 2 etapas, sendo a segunda constituída de curso de formação, de caráter eliminatório;
  • Será de abrangência nacional e as vagas poderão ser localizadas em quaisquer unidades da RFB, em todo o território nacional;
  • Contará com prova objetiva e prova discursiva para ambos os cargos;
  • Será exigido diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área de formação, para ambos os cargos;
  • Período de inscrição, assim como as datas em que serão realizadas as provas, será divulgado no momento da publicação do Edital de Abertura do Concurso;
  • Concurso encontra-se em fase de planejamento, e por isso pendente de algumas definições relevantes, especialmente aquelas relacionadas à sua organização.
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brasil concurso Receita Federal

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