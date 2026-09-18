Concurso da Receita Federal: veja os detalhes do certame com 146 vagas

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A Receita Federal do Brasil foi autorizada a realizar concurso público destinado ao provimento de 146 cargos da Carreira Tributária e Aduaneira, sendo 116 de analista-tributário e 30 de auditor-fiscal.

O levantamento de mercado com o objetivo de subsidiar a contratação de instituição especializada na organização e na execução do certame foi iniciado em 4 de setembro de 2026.

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As instituições que não constavam das fontes oficiais de consulta previstas na legislação no momento do levantamento de mercado e que atendam aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência ainda poderão apresentar proposta até o dia 11 de setembro, por meio de formulário próprio.

Segundo o Governo Federal, estima-se que o contrato seja assinado em outubro e que o edital de abertura do concurso seja publicado em dezembro deste ano.

Outros detalhes do concurso: