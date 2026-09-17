Concurso da Polícia Civil tem 396 vagas e salários de até R$ 31 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Civil do Amapá lançou um edital para o novo concurso público com 396 vagas para cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar aR$ 31,4 mil.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Oficial investigador

Delegado

Do total de vagas, 294 são destinadas ao cargo de oficial investigador — sendo 279 para ampla concorrência e 15 reservadas para pessoas com deficiência (PcD), divididas em 97 para ampla concorrência e 5 para PcD.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso podem ser feitas do dia 22 de outubro de 2026 até às 23h59min do dia 19/10/2026 (horário de Brasília), através do site oficial da organizadora Fundação Cesgranrio.

Valores da taxa de inscrição:

Delegado de Polícia Civil: R$ 200,00.

Oficial Investigador de Polícia Civil: R$ 150,00.

Os candidatos têm até o dia 03/11/2026 (via boleto ou PIX) para fazer o pagamento da taxa.

Isenção da Taxa de Inscrição

Candidatos também têm direito à isenção da taxa de inscrição, que pode ser solicitada, das 10h de 22/09/2026 até as 23h59min de 29/09/2026, diretamente no site da Fundação Cesgranrio.

Quem pode solicitar:

Pessoa reconhecidamente pobre: Candidatos com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo e renda familiar total não superior a três salários-mínimos.

Candidatos com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo e renda familiar total não superior a três salários-mínimos. Doador de sangue: Comprovação de no mínimo 3 doações nos 12 meses anteriores.

Comprovação de no mínimo 3 doações nos 12 meses anteriores. Mesário: Participação comprovada como mesário no pleito eleitoral imediatamente anterior no Estado do Amapá.

Participação comprovada como mesário no pleito eleitoral imediatamente anterior no Estado do Amapá. Doador de medula óssea: Comprovação de efetiva doação para fins de transplante.

Comprovação de efetiva doação para fins de transplante. Período para solicitar: Das 10h de 22/09/2026 até as 23h59min de 29/09/2026, diretamente no site da Fundação Cesgranrio via upload da documentação exigida.

Provas

As provas objetivas e escritas estão previstas para o dia 6 de dezembro de 2026, e será realizada na cidade de Macapá (AP)

Podem participar do certame, candidatos com idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa amparada por estatuto de igualdade, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações eleitorais e militares (se do sexo masculino), aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral apurada em investigação social e CNH válida

Requisitos

Confira os requisitos para se candidatar em casa cargo:

Delegado de Polícia Civil:

Escolaridade: Diploma de graduação em Direito, reconhecido pelo MEC.

Diploma de graduação em Direito, reconhecido pelo MEC. Experiência : Comprovação de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica ou policial até a data da posse.

: Comprovação de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica ou policial até a data da posse. Vagas (Cadastro de Reserva) : 102 vagas no total (97 para Ampla Concorrência e 5 para PcD).

: 102 vagas no total (97 para Ampla Concorrência e 5 para PcD). Remuneração inicial: R$ 31.439,06.

Oficial Investigador de Polícia Civil:

Escolaridade: Diploma de graduação em curso superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC.

Diploma de graduação em curso superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria "B"

Etapas do Concurso

Para o cargo de Delegado de Polícia Civil, serão realizadas oito etapas

1ª Fase: Prova Objetiva (80 questões) e Prova Dissertativa (análise de caso) – Eliminatória e Classificatória.

2ª Fase: Prova Oral – Eliminatória e Classificatória.

3ª Fase: Avaliação de Títulos – Classificatória.

4ª Fase: Exame Documental e Exame Médico – Eliminatória.

5ª Fase: Exame de Aptidão Física (TAF) – Eliminatória.

6ª Fase: Avaliação Psicológica – Eliminatória.

7ª Fase: Investigação Social – Eliminatória.

8ª Fase: Curso de Formação Policial Profissional – Eliminatório e Classificatório.

Para o cargo de Oficial Investigador de Polícia Civil serão seis etapas:

1ª Fase: Prova Objetiva (80 questões) e Prova Discursiva (Redação) – Eliminatória e Classificatória.

2ª Fase: Exame Documental e Exame Médico – Eliminatória.

3ª Fase: Exame de Aptidão Física (TAF) – Eliminatória.

4ª Fase: Avaliação Psicológica – Eliminatória.

5ª Fase: Investigação Social – Eliminatória.

6ª Fase: Curso de Formação Policial Profissional – Eliminatório e Classificatório.