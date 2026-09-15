Concurso PF Administrativo pode ter novo edital em 2027; entenda

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Federal incluiu a autorização de um novo concurso para a área Administrativa entre as prioridades previstas para 2027. A possibilidade consta em um documento elaborado pela corporação para subsidiar a Mensagem Presidencial do próximo ano.

O planejamento também prevê o aproveitamento integral dos candidatos aprovados no concurso policial vigente. No caso da área de Apoio, a PF sinaliza a necessidade de uma nova seleção para preencher vagas que permanecerem disponíveis e outras que forem abertas por novas vacâncias.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A inclusão da medida no documento, porém, não significa que o concurso já esteja autorizado. Antes da abertura de um novo edital, a corporação deverá formalizar a demanda e obter aval do Governo Federal.

Novo edital é previsto para a área Administrativa

A seleção planejada será destinada ao Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PEC/PF), quadro que reúne os servidores da área Administrativa da instituição.

Um concurso para essas carreiras foi realizado em 2025, após anos sem novas oportunidades. Mesmo com o processo seletivo ainda válido, a PF já considera a necessidade de um novo edital para recompor o quadro de pessoal.

Por enquanto, não foram divulgados o número de vagas que poderá ser solicitado, os cargos contemplados ou um possível cronograma. Essas informações dependerão do avanço do planejamento e de uma eventual autorização do Governo Federal.

Mensagem Presidencial será enviada em fevereiro

A Mensagem Presidencial de 2027 deverá ser encaminhada pelo presidente da República ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, prevista para 2 de fevereiro.

Para preparar o documento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou às unidades vinculadas informações sobre os principais resultados de 2026 e as ações previstas para o ano seguinte.

A orientação também pediu que os órgãos apresentassem perspectivas, prioridades, entregas previstas e projetos que possam ser discutidos pelo Poder Legislativo.

Foi nesse contexto que a Polícia Federal incluiu a autorização de um novo concurso para o Plano Especial de Cargos entre as medidas consideradas prioritárias.

PF tenta convocar 341 excedentes

Antes de realizar uma nova seleção, a Polícia Federal ainda pode reforçar a área Administrativa com candidatos aprovados no concurso de 2025.

A corporação encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido para convocar 341 excedentes. O concurso segue válido e permite novas chamadas além das 192 vagas imediatas, desde que exista autorização para os provimentos.

A seleção foi homologada em outubro de 2025 e tem validade inicial de dois anos, até outubro de 2027. O prazo ainda poderá ser prorrogado por mais dois anos.

Com isso, a intenção de buscar um novo concurso em 2027 não impede o aproveitamento do cadastro de reserva atual.

O planejamento indica duas frentes para recompor o quadro da PF: a convocação de excedentes enquanto o concurso vigente estiver dentro do prazo e a preparação de uma futura seleção para vagas que continuarem abertas ou surgirem posteriormente.