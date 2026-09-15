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Concurso PF Administrativo pode ter novo edital em 2027; entenda

Polícia Federal também busca convocar 341 excedentes do último processo seletivo

Isabela Cardoso
Por
Concurso PF Administrativo entra no planejamento da corporação para 2027
Concurso PF Administrativo entra no planejamento da corporação para 2027 - Foto: Dragos Condrea

A Polícia Federal incluiu a autorização de um novo concurso para a área Administrativa entre as prioridades previstas para 2027. A possibilidade consta em um documento elaborado pela corporação para subsidiar a Mensagem Presidencial do próximo ano.

O planejamento também prevê o aproveitamento integral dos candidatos aprovados no concurso policial vigente. No caso da área de Apoio, a PF sinaliza a necessidade de uma nova seleção para preencher vagas que permanecerem disponíveis e outras que forem abertas por novas vacâncias.

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A inclusão da medida no documento, porém, não significa que o concurso já esteja autorizado. Antes da abertura de um novo edital, a corporação deverá formalizar a demanda e obter aval do Governo Federal.

Novo edital é previsto para a área Administrativa

A seleção planejada será destinada ao Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PEC/PF), quadro que reúne os servidores da área Administrativa da instituição.

Um concurso para essas carreiras foi realizado em 2025, após anos sem novas oportunidades. Mesmo com o processo seletivo ainda válido, a PF já considera a necessidade de um novo edital para recompor o quadro de pessoal.

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Por enquanto, não foram divulgados o número de vagas que poderá ser solicitado, os cargos contemplados ou um possível cronograma. Essas informações dependerão do avanço do planejamento e de uma eventual autorização do Governo Federal.

Mensagem Presidencial será enviada em fevereiro

A Mensagem Presidencial de 2027 deverá ser encaminhada pelo presidente da República ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, prevista para 2 de fevereiro.

Para preparar o documento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou às unidades vinculadas informações sobre os principais resultados de 2026 e as ações previstas para o ano seguinte.

A orientação também pediu que os órgãos apresentassem perspectivas, prioridades, entregas previstas e projetos que possam ser discutidos pelo Poder Legislativo.

Foi nesse contexto que a Polícia Federal incluiu a autorização de um novo concurso para o Plano Especial de Cargos entre as medidas consideradas prioritárias.

PF tenta convocar 341 excedentes

Antes de realizar uma nova seleção, a Polícia Federal ainda pode reforçar a área Administrativa com candidatos aprovados no concurso de 2025.

A corporação encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido para convocar 341 excedentes. O concurso segue válido e permite novas chamadas além das 192 vagas imediatas, desde que exista autorização para os provimentos.

A seleção foi homologada em outubro de 2025 e tem validade inicial de dois anos, até outubro de 2027. O prazo ainda poderá ser prorrogado por mais dois anos.

Com isso, a intenção de buscar um novo concurso em 2027 não impede o aproveitamento do cadastro de reserva atual.

O planejamento indica duas frentes para recompor o quadro da PF: a convocação de excedentes enquanto o concurso vigente estiver dentro do prazo e a preparação de uma futura seleção para vagas que continuarem abertas ou surgirem posteriormente.

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