Secretaria da Educação lança concurso com ganhos de R$ 7,1 mil

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A Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE) abriu nesta quarta-feira, 16, as inscrições para um concurso público com mais de 3 mil vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para professores, com salários iniciais que chegam a R$7.181,41.

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As oportunidades contemplam 14 áreas de atuação, com exigência de nível superior. Os aprovados ingressarão no nível C da carreira do Magistério, para jornada de 40 horas semanais.

Confira as áreas de atuação das oportunidades:

Arte-Educação

Atendimento Educacional Especializado

Biologia

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Língua Espanhola

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

Química

Sociologia

Como se inscrever

Os interessados poderão se candidatar até o dia 15 de outubro, exclusivamente pela internet, no portal da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

O prazo começa às 8h desta quarta, 16, e será encerrado às 17h do último dia. A taxa de inscrição é de R$150.

Para participar, o candidato deverá acessar a página do concurso, preencher a ficha eletrônica de inscrição e selecionar o código correspondente à área de atuação desejada.

Após o preenchimento, será necessário gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), referente à taxa de R$150.

A ficha eletrônica deverá ser preenchida e o DAE gerado até as 17h de 15 de outubro. Já o pagamento poderá ser realizado até o dia 16 de outubro, conforme o cronograma.

Pedidos de isenção

Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas no edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo para realizar o pedido será mais curto: das 8h de 16 de setembro até as 17h de 18 de setembro.

A solicitação deverá ser feita pelo sistema da CEV/Uece, com o envio da documentação comprobatória em formato PDF.

Para os documentos, o prazo de envio terminará às 23h59 do dia 18.

Entre os candidatos que poderão solicitar o benefício estão:

doadores de sangue no Ceará;

estudantes ou ex-estudantes de instituições públicas;

pessoas com deficiência; e

integrantes de famílias com renda de até dois salários mínimos.

O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 5 de outubro. Quem tiver a solicitação indeferida poderá apresentar recurso entre os dias 6 e 7 do mesmo mês.

O resultado definitivo está previsto para 13 de outubro. Os candidatos que não obtiverem a isenção ainda poderão realizar a inscrição como pagantes nos dias 14 e 15 de outubro, com encerramento às 17h.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; e

avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas estão previstas para 22 de novembro. Serão aplicadas 80 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.