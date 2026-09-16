Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CONCURSOS

Secretaria da Educação lança concurso com ganhos de R$ 7,1 mil

As oportunidades contemplam 14 áreas de atuação, com exigência de nível superior

Carla Melo
Por
Sede da Seduc CE
Sede da Seduc CE - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE) abriu nesta quarta-feira, 16, as inscrições para um concurso público com mais de 3 mil vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para professores, com salários iniciais que chegam a R$7.181,41.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As oportunidades contemplam 14 áreas de atuação, com exigência de nível superior. Os aprovados ingressarão no nível C da carreira do Magistério, para jornada de 40 horas semanais.

Confira as áreas de atuação das oportunidades:

  • Arte-Educação
  • Atendimento Educacional Especializado
  • Biologia
  • Educação Física
  • Filosofia
  • Física
  • Geografia
  • História
  • Língua Espanhola
  • Língua Inglesa
  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Química
  • Sociologia

Como se inscrever

Os interessados poderão se candidatar até o dia 15 de outubro, exclusivamente pela internet, no portal da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

O prazo começa às 8h desta quarta, 16, e será encerrado às 17h do último dia. A taxa de inscrição é de R$150.

Leia Também:

CONCURSOS

Concurso PF Administrativo pode ter novo edital em 2027; entenda
Concurso PF Administrativo pode ter novo edital em 2027; entenda imagem

CONCURSOS

Ficou no cadastro reserva no concurso? Veja quando pode ser convocado
Ficou no cadastro reserva no concurso? Veja quando pode ser convocado imagem

POLÍCIA

Sete pessoas são presas por fraudes durante Concurso da Polícia
Sete pessoas são presas por fraudes durante Concurso da Polícia imagem

Para participar, o candidato deverá acessar a página do concurso, preencher a ficha eletrônica de inscrição e selecionar o código correspondente à área de atuação desejada.

Após o preenchimento, será necessário gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), referente à taxa de R$150.

A ficha eletrônica deverá ser preenchida e o DAE gerado até as 17h de 15 de outubro. Já o pagamento poderá ser realizado até o dia 16 de outubro, conforme o cronograma.

Pedidos de isenção

Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas no edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo para realizar o pedido será mais curto: das 8h de 16 de setembro até as 17h de 18 de setembro.

A solicitação deverá ser feita pelo sistema da CEV/Uece, com o envio da documentação comprobatória em formato PDF.

Para os documentos, o prazo de envio terminará às 23h59 do dia 18.

Entre os candidatos que poderão solicitar o benefício estão:

  • doadores de sangue no Ceará;
  • estudantes ou ex-estudantes de instituições públicas;
  • pessoas com deficiência; e
  • integrantes de famílias com renda de até dois salários mínimos.

O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 5 de outubro. Quem tiver a solicitação indeferida poderá apresentar recurso entre os dias 6 e 7 do mesmo mês.

O resultado definitivo está previsto para 13 de outubro. Os candidatos que não obtiverem a isenção ainda poderão realizar a inscrição como pagantes nos dias 14 e 15 de outubro, com encerramento às 17h.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas:

  • provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
  • prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; e
  • avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas estão previstas para 22 de novembro. Serão aplicadas 80 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil concurso oportunidades

Relacionadas

Mais lidas