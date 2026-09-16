CONCURSOS
Secretaria da Educação lança concurso com ganhos de R$ 7,1 mil
As oportunidades contemplam 14 áreas de atuação, com exigência de nível superior
A Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE) abriu nesta quarta-feira, 16, as inscrições para um concurso público com mais de 3 mil vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para professores, com salários iniciais que chegam a R$7.181,41.
As oportunidades contemplam 14 áreas de atuação, com exigência de nível superior. Os aprovados ingressarão no nível C da carreira do Magistério, para jornada de 40 horas semanais.
Confira as áreas de atuação das oportunidades:
- Arte-Educação
- Atendimento Educacional Especializado
- Biologia
- Educação Física
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Língua Espanhola
- Língua Inglesa
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Química
- Sociologia
Como se inscrever
Os interessados poderão se candidatar até o dia 15 de outubro, exclusivamente pela internet, no portal da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).
O prazo começa às 8h desta quarta, 16, e será encerrado às 17h do último dia. A taxa de inscrição é de R$150.
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Para participar, o candidato deverá acessar a página do concurso, preencher a ficha eletrônica de inscrição e selecionar o código correspondente à área de atuação desejada.
Após o preenchimento, será necessário gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), referente à taxa de R$150.
A ficha eletrônica deverá ser preenchida e o DAE gerado até as 17h de 15 de outubro. Já o pagamento poderá ser realizado até o dia 16 de outubro, conforme o cronograma.
Pedidos de isenção
Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas no edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo para realizar o pedido será mais curto: das 8h de 16 de setembro até as 17h de 18 de setembro.
A solicitação deverá ser feita pelo sistema da CEV/Uece, com o envio da documentação comprobatória em formato PDF.
Para os documentos, o prazo de envio terminará às 23h59 do dia 18.
Entre os candidatos que poderão solicitar o benefício estão:
- doadores de sangue no Ceará;
- estudantes ou ex-estudantes de instituições públicas;
- pessoas com deficiência; e
- integrantes de famílias com renda de até dois salários mínimos.
O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 5 de outubro. Quem tiver a solicitação indeferida poderá apresentar recurso entre os dias 6 e 7 do mesmo mês.
O resultado definitivo está previsto para 13 de outubro. Os candidatos que não obtiverem a isenção ainda poderão realizar a inscrição como pagantes nos dias 14 e 15 de outubro, com encerramento às 17h.
Provas
Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas:
- provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
- prova prática, de caráter eliminatório e classificatório; e
- avaliação de títulos, de caráter classificatório.
As provas objetivas estão previstas para 22 de novembro. Serão aplicadas 80 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.