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CONCURSO

Guarda Municipal de Salvador abre inscrições para concurso nesta segunda (21/09)

À princípio, serão 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva

Yuri Abreu
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| Atualizada em
Inscrições para novo concurso da Guarda Municipal começam na segunda-feira, 21
Inscrições para novo concurso da Guarda Municipal começam na segunda-feira, 21 - Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador começam na próxima segunda-feira, 21. O processo seletivo prevê, inicialmente, o preenchimento de 50 vagas para a corporação no cargo Guarda Civil Municipal – 3ª Classe, além da formação de cadastro reserva.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União) nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 18. Segundo o gestor, o edital do concurso será publicado ainda hoje.

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“Vamos publicar hoje o edital para a realização do concurso para a Guarda Civil Municipal. Você que quer ser Guarda Civil Municipal, chegou a hora. Está aí uma grande oportunidade”, afirmou Bruno Reis.

Criação da Guarda Municipal e concurso

A Guarda Civil Municipal de Salvador foi criada em 2008. Durante a gestão do então prefeito ACM Neto, entre 2013 e 2020, a corporação também realizou concurso para a contratação de novos agentes.

Segundo Bruno Reis, a ampliação do efetivo faz parte das ações da Prefeitura na área de segurança pública.

“A Prefeitura vem dando a sua contribuição no enfrentamento à questão da violência. Com mais guardas civis municipais, vamos estar protegendo o patrimônio público, protegendo as pessoas nas ruas da nossa cidade, ampliando as ações da área de segurança”, declarou.

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O prefeito também citou investimentos em tecnologia e outras iniciativas da administração municipal voltadas à segurança.

“Além de todos os investimentos que nós estamos fazendo e tecnologia para trazer mais segurança e tranquilidade para o cidadão soteropolitano”, finalizou.

Quem vai organizar o concurso?

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso exige nível médio completo e prevê remuneração de R$ 3.546,42, considerando o vencimento inicial e as gratificações previstas para a carreira. A jornada será de 40 horas semanais.

Distribuição das vagas

As 50 vagas estão distribuídas entre aqueles de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), candidatas do sexo feminino e pessoas pretas ou pardas (PPP):

  • Ampla concorrência (22 vagas);
  • PCD (3 vagas);
  • Sexo feminino (10 vagas);
  • Pessoas pretas ou pardas (15 vagas).

Inscrições e prova objetiva

As inscrições ficarão abertas até o dia 30 de outubro de 2026.

A prova objetiva está prevista para 17 de janeiro de 2027.

Além da prova objetiva, estão previstas:

  • Teste de Aptidão Física (TAF);
  • avaliação psicológica;
  • perícia médica;
  • Curso de Formação Inicial.

Salários do concurso da GCM Salvador

O salário inicial do Guarda Civil Municipal de Salvador é de R$ 1.773,21 de vencimento.

Com o acréscimo das gratificações previstas no edital, a remuneração chega a R$ 3.546,42. O valor contempla o vencimento inicial, a gratificação por avanço de competências e a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (RET).

A jornada estabelecida para o cargo é de 40 horas semanais.

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