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DESAPARECIDO

Homem some após sair de hospital onde aguardava cirurgia na Bahia

Paciente deixou a unidade pela garagem e não foi localizado até a noite desta sexta-feira, 25

Andrêzza Moura
Por
José estava com cirurgia marcada para esta quinta-feira, 24
José estava com cirurgia marcada para esta quinta-feira, 24 - Foto: Reprodução

Um homem que havia sido regulado do sistema de saúde de Inhambupe para o de Conceição do Coité, na quarta-feira, 23, desapareceu no início da tarde desta quinta-feira, 24, após sair do hospital onde estava internado. As duas cidades ficam na região nordeste da Bahia.

José Raimundo dos Santos Veloso aguardava cirurgia, que aconteceria, por volta das 14h, da quinta-feira, quando sumiu. Segundo Cosme dos Santos Veloso, de 44 anos, o irmão começou a ficar nervoso e passou a andar de um lado para o outro dentro do quarto.

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Ainda conforme ele, José disse que não queria mais fazer o procedimento, retirou o acesso, trocou a roupa do hospital e saiu por umas das portas do fundo da unidade hospitalar, pela a área da garagem.

“Ele estava agoniado, caminhando para lá e para cá e dizendo que não ia fazer a cirurgia mais. Eu perguntei para onde ele ia e ele dizia que queria ir embora”, lembrou Cosme.

José foi visto pela última vez deixando o hospital pelos fundos
José foi visto pela última vez deixando o hospital pelos fundos - Foto: Reprodução

A internação

José foi internado depois de sofrer um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, em Inhambupe.

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Na ocasião, ele fraturou três dedos e, depois de ser atendido em uma unidade de saúde do município, foi regulado, na quarta-feira, 23, para a cidade vizinha.

Logo após o desaparecimento, funcionários e familiares de José passaram a procurá-lo. Em vão. Até a noite desta sexta-feira, 25, não havia informações sobre a localização dele.

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Conceição do Coité desaparecido Inhambupe paciente fugiu paciente internado

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