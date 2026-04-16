MISTÉRIO
Padre que estava desaparecido é encontrado morto em hospital de Salvador
Sacerdote estava internado no Hospital Teresa de Lisieux
O padre Elmo Andrade de Souza, da paróquia de São Pedro, no bairro Dois de Julho, morreu nesta quinta-feira, 16, segundo informação confirmada pela Arquidiocese de Salvador. O sacerdote estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira, 15, sendo visto pela última vez no bairro de São Cristóvão, em Salvador.
Após o período de desaparecimento, o padre foi localizado durante internação no Hospital Teresa de Lisieux, onde faleceu. Ainda não há informações de como ou quando o padre chegou na unidade de saúde.
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De acordo com informações médicas, a causa da morte foi uma infecção bacteriana generalizada, decorrente de um quadro de erisipela bolhosa, caracterizada por vermelhidão, dor, calor e formação de bolhas com líquido na pele.
Confira a nota publicada pela Arquidiocese
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