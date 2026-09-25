Pesquisas aproximam Jerônimo Rodrigues de vitória no 1º turno

O desempenho do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), nas pesquisas, ainda que empatado tecnicamente com o seu principal adversário, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), sinaliza que o petista caminha para uma recondução ao Palácio de Ondina já no primeiro turno.

Conforme dois levantamentos divulgados nesta semana, o principal nome da oposição no estado tem, em média, uma vantagem de 3,1 pontos percentuais. Contudo, vale reforçar que, com as margens de erro das respectivas pesquisas, Jerônimo e Neto estão tecnicamente empatados.

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AtlasIntel já trouxe cenário similar no início do mês

No início de setembro, a AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, divulgou uma pesquisa que reforçava esse mesmo panorama. Em dois cenários analisados de 1º turno, a vantagem de ACM Neto, em média, era de 1,25 ponto percentual — um novo empate técnico entre os principais postulantes ao Palácio de Ondina.

Na próxima semana, mais exatamente na quarta-feira, 30, a AtlasIntel, em parceria com o Grupo A TARDE, vai divulgar uma nova pesquisa de intenção de voto ao governo do Estado.

Voltando quatro anos no tempo, em 2022, o quadro das pesquisas da AtlasIntel era parecido. No primeiro levantamento, feito entre os dias 30 de julho e 4 de agosto, ACM Neto aparecia com uma vantagem sobre Jerônimo Rodrigues de 2,8%.

Remontada de Jerônimo Rodrigues

Contudo, os outros quatro levantamentos divulgados até antes do primeiro turno daquela eleição mostraram uma virada do petista sobre o ex-prefeito de Salvador, o que acabou se confirmando nas urnas — naquele pleito, porém, Jerônimo só não garantiu a eleição na primeira rodada por causa de menos de 50 mil votos. Ele teve 49,45% dos votos válidos contra 40,80% de ACM Neto.

"Em 2022, a tendência ponderada das pesquisas de primeiro turno fechou em 44,6% para ACM Neto e 34,6% para Jerônimo Rodrigues. Na urna, o resultado real do primeiro turno foi 40,8% e 49,45%. Para ACM Neto, a pesquisa superestimou o resultado em quase 4 pontos. Para Jerônimo, aconteceu o oposto e em escala bem maior: um descolamento de 14,8 pontos percentuais entre o que a régua projetava e o que a urna registrou", avaliou o cientista político Cláudio André de Souza ao portal A TARDE.

Jerônimo teve um potencial de crescimento muito maior, comparando a tendência das pesquisas e o resultado final. Então, nesse aspecto, a gente já consegue ver que Jerônimo pontua na margem de erro, ali acima daquele resultado de 2022, e a ACM Neto aparece abaixo. Então, a grande pergunta dessas eleições — que vai depender da pesquisa da Atlas e de como a gente vai sentir nessa semana — é como vai ser esse potencial de crescimento, esse potencial de crescimento de Jerônimo e ACM Neto no final. Então, é algo a ser observado, comparando com a tendência moderada de 2022", completou ele.



Importância do eleitorado do interior e a ausência da 3ª via

Segundo ele, esse tipo de descolamento não é uma exclusividade da Bahia, mas que necessita ser verificado até os dias que encerram a campanha.

"É um padrão que reaparece, com intensidade variável, em estados onde o eleitorado do interior e das camadas de menor renda se movimenta de forma mais tardia do que a metodologia presencial das pesquisas consegue captar até os últimos dias de campanha", disse.

Outro ponto abordado pelo especialista que pode render a confirmação da eleição de Jerônimo já na primeira rodada é a ausência da chamada figura da terceira via. Se em 2022 essa pessoa esteve presente sob o nome de João Roma, atualmente ela não se faz presente.

"É claro, o que a gente talvez tenha que perceber é que, diferente de 2022, a gente não tem um terceiro colocado com muita intenção de voto. E naquela eleição a gente tinha essa figura de João Roma, cumprindo o papel ali da terceira via. Coisa que não temos agora. Ronaldo Mansur não aparenta ter condições de ter uma intenção de voto muito acima do que ele está apresentando. Então eu acho que, pensando por essa lógica, é muito provável que a eleição seja decidida no primeiro turno", completou.

Fator Lula na eleição

Para o especialista, o que merece acompanhamento, até o dia 4 de outubro, data da votação em primeiro turno, é o mesmo fator que ajuda a explicar o descolamento de 2022: o peso de Lula, novamente candidato à Presidência, sobre a decisão do eleitorado baiano na reta final.

"Se esse movimento se repetir na mesma direção observada da última vez, tende a aparecer nas pesquisas mais tarde do que os próprios institutos conseguem antecipar", afirmou.

Além disso, ele ressaltou que a presença do mandatário na próxima terça-feira, 29, em Feira de Santana (centro-norte da Bahia), tem o objetivo de gerar um impacto territorial não apenas no município, mas também nas cidades do entorno, onde Lula sagrou-se vencedor em 2022. A ideia também é reforçar o impacto do voto casado entre Lula e Jerônimo Rodrigues.

Acho que a principal questão que o PT tem buscado nesse momento, que deve priorizar ainda mais na reta final dos últimos dias, é provocar exatamente o diálogo político e eleitoral com o público lulista, com o eleitorado lulista da Bahia e das grandes cidades, das maiores cidades baianas. Eu penso que essa é a principal estratégia, de fato, tem potencial", finalizou Cláudio André