Nikolas Ferreira joga picanha em ato e ironiza Lula: "Flávio deu"

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) jogou uma peça de picanha para apoiadores durante um ato de campanha ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na quinta-feira, 24, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

A cena ocorreu durante o chamado “Bloquinho do Nikolas”, que reuniu apoiadores dos candidatos pelas ruas da cidade. Em cima do trio elétrico, o liberal levantou a peça de carne enquanto Flávio Bolsonaro fez uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“A picanha do Bolsonaro chega, a do Lula não chega”, afirmou Flávio Bolsonaro.

Nikolas repete provocação

Na sequência, Nikolas pegou o microfone e repetiu a fala do candidato à Presidência antes de lançar a peça de carne em direção aos apoiadores.

O Lula não deu picanha, mas o Flávio deu. Toma aí Nikolas Ferreira

O episódio ocorreu durante a passagem de Flávio Bolsonaro pelo interior de Minas Gerais. Nesta quinta-feira, o candidato participou de atos de campanha em Governador Valadares e Teófilo Otoni, acompanhado por Nikolas e outros aliados.

⚠️AGORA: Nikolas joga picanha para o público e diz: “Lula não deu picanha, mas o Flávio deu” pic.twitter.com/CQE6HtQQek — DELATEI (@Delateinews) September 25, 2026

"Parece que nem existem": Nikolas cobra direita durante julgamento de Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) fez críticas à postura de integrantes da direita, no último dia 15, em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que envolve o ministro Alexandre de Moraes.

Pelas redes sociais, o parlamentar questionou a ausência de manifestações de políticos do campo conservador sobre o caso e também voltou a criticar senadores que apoiaram a indicação de Flávio Dino para a Corte.

Ao comentar o julgamento, Nikolas cobrou uma reação mais contundente de parlamentares e candidatos identificados com a direita.

"Quanto candidato de “direita” quietos hoje sobre o que está acontecendo, hein? Senadores então… parece que nem existem."