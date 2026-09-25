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Nikolas Ferreira joga picanha em ato e ironiza Lula: "Flávio deu"
Deputado repetiu provocação feita pelo candidato à Presidência sobre promessa durante evento
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) jogou uma peça de picanha para apoiadores durante um ato de campanha ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na quinta-feira, 24, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.
A cena ocorreu durante o chamado “Bloquinho do Nikolas”, que reuniu apoiadores dos candidatos pelas ruas da cidade. Em cima do trio elétrico, o liberal levantou a peça de carne enquanto Flávio Bolsonaro fez uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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“A picanha do Bolsonaro chega, a do Lula não chega”, afirmou Flávio Bolsonaro.
Nikolas repete provocação
Na sequência, Nikolas pegou o microfone e repetiu a fala do candidato à Presidência antes de lançar a peça de carne em direção aos apoiadores.
O Lula não deu picanha, mas o Flávio deu. Toma aí Nikolas Ferreira
O episódio ocorreu durante a passagem de Flávio Bolsonaro pelo interior de Minas Gerais. Nesta quinta-feira, o candidato participou de atos de campanha em Governador Valadares e Teófilo Otoni, acompanhado por Nikolas e outros aliados.
⚠️AGORA: Nikolas joga picanha para o público e diz: “Lula não deu picanha, mas o Flávio deu” pic.twitter.com/CQE6HtQQek— DELATEI (@Delateinews) September 25, 2026
"Parece que nem existem": Nikolas cobra direita durante julgamento de Moraes
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) fez críticas à postura de integrantes da direita, no último dia 15, em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que envolve o ministro Alexandre de Moraes.
Pelas redes sociais, o parlamentar questionou a ausência de manifestações de políticos do campo conservador sobre o caso e também voltou a criticar senadores que apoiaram a indicação de Flávio Dino para a Corte.
Ao comentar o julgamento, Nikolas cobrou uma reação mais contundente de parlamentares e candidatos identificados com a direita.
"Quanto candidato de “direita” quietos hoje sobre o que está acontecendo, hein? Senadores então… parece que nem existem."