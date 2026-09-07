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JUSTIÇA ELEITORAL

Justiça conclui que Nikolas Ferreira não chamou Vorcaro de “lindão”

Decisão determinou que reportagem e publicações relacionadas sejam retiradas do ar

Ane Catarine
Por
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL)
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais
Eleições 2026

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), candidato à reeleição, não chamou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro de “lindão”, concluiu o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) após analisar o áudio divulgado em uma reportagem do portal ICL Notícias.

Com isso, a Justiça determinou no domingo, 6, que o veículo retire do ar conteúdos que afirmam que o parlamentar usou o termo para se referir ao dono do Banco Master.

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A decisão liminar foi tomada pelo juiz Jair Francisco dos Santos, que deu prazo de 24 horas para o cumprimento da medida.

A determinação atende parcialmente a um pedido de direito de resposta apresentado por Nikolas, candidato à reeleição. Em nota, o ICL Notícias classificou a decisão como “censura”.

Segundo o magistrado, o áudio mostra que houve alteração do termo usado por Nikolas ao se despedir de Vorcaro.

Para o juiz, a divulgação da informação dessa forma comprometeu a “integridade do sistema informativo”.

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Conteúdos mantidos no ar

A decisão, no entanto, considerou desproporcional retirar do ar um vídeo de mais de três minutos em que a jornalista Juliana Dal Piva, autora da reportagem, analisa o conteúdo do áudio.

Um segundo vídeo, no qual o jornalista Xico Sá comenta o caso, também foi mantido.

O juiz também analisou a afirmação de que Nikolas teria pedido a Vorcaro a “liberação de ativo de minério”. Nesse ponto, o magistrado entendeu que não houve irregularidade.

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Banco MAster Daniel Vorcaro eleições no Brasil Nikolas Ferreira

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