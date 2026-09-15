‘Parece que nem existem’: Nikolas cobra direita durante julgamento de Moraes

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) fez críticas à postura de integrantes da direita nesta terça-feira, 15, em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Pelas redes sociais, o parlamentar questionou a ausência de manifestações de políticos do campo conservador sobre o caso e também voltou a criticar senadores que apoiaram a indicação de Flávio Dino para a Corte.

Ao comentar o julgamento, Nikolas cobrou uma reação mais contundente de parlamentares e candidatos identificados com a direita.

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"Quanto candidato de “direita” quietos hoje sobre o que está acontecendo, hein? Senadores então… parece que nem existem."

Quanto candidato de “direita” quietos hoje sobre o que está acontecendo, hein? Senadores então… parece que nem existem. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 15, 2026

Na sequência, o deputado direcionou as críticas aos senadores que votaram pela aprovação de Dino para uma vaga no STF. O ex-ministro da Justiça foi sabatinado pelo Senado antes de ter o nome aprovado para integrar a Corte.

"Maldito sejam os senadores que votaram a favor do Dino. Vocês são cúmplices da imoralidade dessa corte."

Quanto candidato de “direita” quietos hoje sobre o que está acontecendo, hein? Senadores então… parece que nem existem. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 15, 2026

As declarações foram feitas no mesmo dia em que o STF analisa o caso envolvendo Moraes. A manifestação de Nikolas mistura a cobrança por posicionamento diante do julgamento com uma crítica antiga de setores da direita à composição do Supremo e à atuação de seus ministros.

A avaliação apresentada pelo deputado também mira diretamente a atuação dos senadores que participaram do processo que levou Dino ao STF. Ao classificar os parlamentares como “cúmplices”, Nikolas retomou uma das principais críticas feitas por setores da oposição à indicação do ex-ministro para a Corte.