Em Barreiras, Jerônimo promete mais trabalho e investimentos para o Oeste

A mobilização política realizada em Barreiras, no Oeste da Bahia, nesta quinta-feira, 24, foi destacada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Após a caminhada, o governador afirmou que o apoio demonstrado pela população será respondido com novas ações e investimentos.

Segundo Jerônimo, o compromisso com Barreiras e com os demais municípios da região Oeste será traduzido em trabalho.

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“Eu nunca vi nada disso em Barreiras. Ultrapassou tudo. Eu nunca vi tanto entusiasmo, tanta alegria. Eu queria tanta gente na rua para fazer um ato político que o político veste em Barreiras. Eu nunca vi. Parabéns, Barreiras! Eu me comprometo a pagar a gratidão com gratidão, com muito trabalho”, afirmou o governador.

Para continuar avançando, Jerônimo apresenta uma nova agenda de investimentos para Barreiras, com ações em áreas estratégicas como saúde, educação, saneamento e desenvolvimento econômico. Na educação, a proposta é universalizar as escolas estaduais de tempo integral.

“Barreiras mostrou hoje a força desse time e a vontade de continuar avançando. E eu vou retribuir essa confiança com mais trabalho e mais investimentos. Vamos ampliar a saúde, garantir mais educação em tempo integral, avançar no saneamento e fortalecer a economia, a agricultura familiar e o agronegócio. Barreiras pode ter certeza: esse time vai continuar trabalhando para fazer o Oeste crescer ainda mais”, afirmou Jerônimo.

A agenda de investimentos futuros também contempla a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Barreiras e ações para fortalecer as cadeias produtivas do Oeste, incluindo agricultura familiar, agroindústria e agronegócio. Entre as propostas está a implantação de um laticínio e galpão na sede do município.

As novas propostas se somam a entregas já realizadas pelo Governo do Estado, como o Colégio de Tempo Integral Professora Kelly Magalhães, a modernização do Colégio da Polícia Militar Alexandre Leal Costa, 500 unidades habitacionais do Residencial Solar Barreiras, obras de abastecimento de água e intervenções rodoviárias.