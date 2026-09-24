Estiagem atinge Bahia e 88 municípios já estão em emergência

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A estiagem já afeta diferentes regiões da Bahia, enquanto incêndios florestais ampliam os desafios enfrentados pelos municípios. Atualmente, 88 cidades baianas estão com decreto de situação de emergência, segundo levantamento apresentado nesta quarta-feira, 23, em Salvador.

A situação levou o Estado a discutir medidas de reforço com representantes da Defesa Civil Nacional. Entre as possibilidades estão ações para garantir o abastecimento de água e o suporte às localidades atingidas pela seca, além do aumento da estrutura disponível para combater incêndios.

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Quais medidas estão sendo discutidas para a Bahia?

Uma das possibilidades em avaliação é o apoio aos municípios para a locação de carros-pipa e compra de combustível, desde que sejam cumpridos os requisitos legais para a liberação dos recursos.

No combate aos incêndios florestais, também está sendo considerada a mobilização de aeronaves, equipes das Forças Armadas e bombeiros de outros estados, quando houver necessidade e acionamento dos protocolos previstos.

Atualmente, cerca de 600 carros-pipa estão em operação no estado. Na resposta aos incêndios, 178 bombeiros estão mobilizados. Em 86 dias de operação, foram realizadas 661 intervenções.

Bahia busca alternativas para ampliar abastecimento de água

Outra frente discutida durante a reunião foi o acesso à água para consumo humano e animal.

Um levantamento de poços já perfurados foi apresentado, com informações sobre a vazão e a qualidade da água disponível. A partir desses dados, a estratégia é identificar quais estruturas podem ser instaladas e utilizadas para atender às áreas que enfrentam dificuldades de abastecimento.

A avaliação também considera a possibilidade de utilizar estruturas já existentes para ampliar a resposta à estiagem.

Conab pode apoiar alimentação de rebanhos

O impacto da seca sobre a produção rural também entrou nas discussões. O Estado avalia com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a possibilidade de apoio à alimentação dos rebanhos afetados pela estiagem.

A medida tem como foco agricultores familiares e comunidades que dependem diretamente da produção rural para o sustento.

Quem é mais afetado pela estiagem na Bahia?

Mais de 85% do território baiano está inserido no Semiárido, região onde vivem aproximadamente 700 mil famílias de agricultores familiares.

Entre os grupos mais expostos aos efeitos de períodos prolongados de estiagem estão comunidades tradicionais, como fundos e fechos de pasto.

Além dos impactos sobre o abastecimento e a produção rural, essas áreas também enfrentam ocorrências de incêndios florestais.

Apoio federal depende de procedimentos legais

A liberação das diferentes modalidades de apoio ainda depende do cumprimento dos procedimentos legais e da comprovação das situações de emergência exigidas para cada medida.

Dessa forma, as ações discutidas entre o governo baiano e a Defesa Civil Nacional ainda precisam seguir os critérios previstos para que os recursos e estruturas possam ser mobilizados.