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ECONOMIA

Gigante do varejo brasileiro prepara investimento de R$ 1,5 bilhão e 15 novas lojas

Duas unidades da rede funcionam na Bahia, nas cidades de Barreiras e Vitória da Conquista

Luan Julião
Por
Expansão inclui novas lojas no interior do Brasil e faz parte da estratégia para alcançar 200 unidades
Expansão inclui novas lojas no interior do Brasil e faz parte da estratégia para alcançar 200 unidades - Foto: Divulgação/Havan

A Havan quer fechar 2026 com uma marca de R$ 22 bilhões em faturamento, após alcançar resultado recorde no ano passado. Para sustentar a meta, a rede aposta em uma nova rodada de expansão pelo Brasil, com mais sete lojas previstas até dezembro.

A empresa terminou 2025 com faturamento de R$ 18,5 bilhões, crescimento de 16% em relação a 2024. O lucro líquido chegou a R$ 3,5 bilhões. Agora, o plano conduzido pelo empresário Luciano Hang prevê a abertura de 15 unidades ao longo de 2026 e a geração de cerca de 3 mil empregos diretos.

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O movimento exige investimentos expressivos. A estimativa é de R$ 100 milhões para cada nova loja, levando o aporte total destinado às novas estruturas para R$ 1,5 bilhão.

A expansão começou a avançar ainda no primeiro semestre. Oito unidades foram inauguradas entre janeiro e agosto, enquanto outras sete estão programadas até o encerramento do ano. A lista inclui municípios como São Miguel do Oeste, Boa Vista, Londrina, Vila Velha, São José dos Pinhais e Fortaleza.

Além das lojas, a Havan está ampliando a estrutura responsável pela distribuição das mercadorias. O centro de distribuição de Barra Velha, em Santa Catarina, ganhará 50 mil metros quadrados. O espaço, que atualmente soma 200 mil metros quadrados, receberá a ampliação após um investimento de R$ 250 milhões.

A estratégia da companhia também concentra parte da expansão no interior do país, onde a empresa identifica menor burocracia para instalar suas operações. A intenção de longo prazo de Luciano Hang é chegar a 200 unidades em território nacional.

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O interesse pelas novas oportunidades de trabalho aparece nos números registrados durante uma das inaugurações. Em Caldas Novas, Goiás, 5 mil currículos foram recebidos pelo setor de recursos humanos para o preenchimento de 200 vagas.

Com as novas aberturas e a ampliação da estrutura logística, a Havan tenta avançar simultaneamente em presença física, geração de empregos e receita, enquanto mantém como objetivo para 2026 o faturamento de R$ 22 bilhões.

Havan na Bahia

A rede mantém duas unidades no estado da Bahia, localizadas em Barreiras e Vitória da Conquista. As megalojas funcionam como lojas de departamento, reunindo diferentes categorias de produtos em um mesmo espaço.

Entre os segmentos comercializados estão eletrodomésticos e eletrônicos, móveis, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, roupas, artigos esportivos e brinquedos. A unidade de Vitória da Conquista, por exemplo, conta ainda com praça de alimentação e mais de 350 mil produtos disponíveis.

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Tags

Havan logística varejo no Brasil

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