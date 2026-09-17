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POLÍTICA

Careca da Havan é alvo de ação de R$ 30 milhões do MPT por assédio eleitoral

Processo tem como base declarações feitas por Hang a funcionários recém-contratados

Luan Julião
Por
Luciano Hang
Luciano Hang - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado
Eleições 2026

Um discurso de Luciano Hang durante a inauguração de uma loja da Havan em Caldas Novas, no sul de Goiás, virou alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO). O órgão acusa o empresário e a rede varejista de assédio eleitoral e levou o caso à Justiça do Trabalho, em Goiânia.

A manifestação ocorreu no fim de agosto, durante um evento que contou com a presença de trabalhadores recém-contratados para a unidade. Conforme a ação, Hang fez críticas a pautas trabalhistas e relacionou as escolhas eleitorais dos funcionários a possíveis impactos sobre suas vidas profissionais.

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Na avaliação apresentada pelo MPT, o discurso teria criado uma associação entre o voto dos trabalhadores e consequências como demissões, perda de renda e precarização profissional. O órgão afirma que esse tipo de abordagem interfere na liberdade de escolha política dos colaboradores e caracteriza coação.

O que o MPT quer

Na Justiça, o Ministério Público pede que Havan e Luciano Hang sejam condenados ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

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A ação também prevê pedidos de reparação individual. O MPT solicita que cada trabalhador atingido receba uma indenização de pelo menos 20 vezes o último salário.

Além das indenizações, o órgão quer que Hang faça uma retratação pública por meio de vídeo, com prazo de até 48 horas para a gravação. Também pede que os funcionários sejam liberados para votar nos dias de eleição e que a Havan adote regras permanentes de neutralidade política em suas lojas.

Empresário diz que tem direito de opinar

A ação foi divulgada pelo Ministério Público de Goiás nesta quinta-feira, 17. Em nota, Luciano Hang afirmou que tem direito de manifestar sua opinião e disse que falava sobre a liberdade de poder trabalhar.

O empresário também declarou que a Justiça “não pode ter lado” e não deve “prejudicar quem gera empregos no país”. Segundo Hang, ele sofre perseguição desde 2018 por causa de seus posicionamentos públicos.

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Tags

Caldas Novas Havan Luciano Hang ministério público do trabalho

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