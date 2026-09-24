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POLÍTICA

Avião que prendeu Maduro chega ao Brasil após discurso de Lula na ONU

Presidente criticou interferência dos EUA na América

Cássio Moreira
Por
Lula e Nicolás Maduro durante agenda em Brasília
Lula e Nicolás Maduro durante agenda em Brasília - Foto: Evaristo Sá | AFP
Eleições 2026

A aeronave americana Lockheed Martin HC-130J Combat King II, usada na operação de captura e prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início do ano, chegou ao Brasil, na manhã desta quinta-feira, 24, após o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O avião pousou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para participar de um treino do Exercício Conjunto Tápio 2026.

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Durante a força-tarefa montada para a captura de Maduro, nos primeiros dias de 2026, a aeronave teve um papel crucial, atuando no apoio às tropas responsáveis pela prisão do político venezuelano, ficando na região de Porto Rico.

Imagem ilustrativa da imagem Avião que prendeu Maduro chega ao Brasil após discurso de Lula na ONU
Foto: US Air Force

Nicolás Maduro se encontra preso em solo americano desde então, enquanto os Estados Unidos têm participado de discussões fundamentais para o futuro da Venezuela.

Discurso de Lula contra intervenção na América Latina

Durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na terça-feira, 22, o presidente Lula endureceu o tom nas falas contra possíveis interferências dos Estados Unidos nos países da América Latina.

A declaração de Lula ‘casa’ com o movimento orquestrado pelo PT, que foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de um inquérito para investigação sobre possíveis interferências estrangeiras nas eleições de outubro deste ano.

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“Somos chamados a optar entre: multilateralismo ou unilateralismo; democracia ou extremismo; soberania ou subordinação. Essas escolhas demandam coragem, vontade política e clareza de objetivos. Isso é o que se espera de um estadista”, afirmou Lula em trecho do seu discurso.

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Lula Nicolás Maduro venezuela

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