Avião que prendeu Maduro chega ao Brasil após discurso de Lula na ONU

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A aeronave americana Lockheed Martin HC-130J Combat King II, usada na operação de captura e prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no início do ano, chegou ao Brasil, na manhã desta quinta-feira, 24, após o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O avião pousou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para participar de um treino do Exercício Conjunto Tápio 2026.

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Durante a força-tarefa montada para a captura de Maduro, nos primeiros dias de 2026, a aeronave teve um papel crucial, atuando no apoio às tropas responsáveis pela prisão do político venezuelano, ficando na região de Porto Rico.

Foto: US Air Force

Nicolás Maduro se encontra preso em solo americano desde então, enquanto os Estados Unidos têm participado de discussões fundamentais para o futuro da Venezuela.

Discurso de Lula contra intervenção na América Latina

Durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na terça-feira, 22, o presidente Lula endureceu o tom nas falas contra possíveis interferências dos Estados Unidos nos países da América Latina.

A declaração de Lula ‘casa’ com o movimento orquestrado pelo PT, que foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de um inquérito para investigação sobre possíveis interferências estrangeiras nas eleições de outubro deste ano.

“Somos chamados a optar entre: multilateralismo ou unilateralismo; democracia ou extremismo; soberania ou subordinação. Essas escolhas demandam coragem, vontade política e clareza de objetivos. Isso é o que se espera de um estadista”, afirmou Lula em trecho do seu discurso.