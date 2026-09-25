Vice-prefeita de Teofilândia, Ivana Meury, morre aos 53 anos

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A população de Teofilândia foi surpreendida nesta sexta-feira, 25, com a notícia da morte da vice-prefeita Ivana Meury de Araújo Moura (PSD), aos 53 anos, ocorrido durante a madrugada. A causa da morte não foi informada pelas autoridades.

Para permitir que os moradores prestem homenagens, a Prefeitura suspendeu as aulas na rede pública municipal e disponibilizou veículos para fazer o transporte dos residentes da zona rural até o local das cerimônias fúnebres.

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Histórico de saúde

No mês anterior, Ivana havia publicado um vídeo nas redes sociais onde mencionava estar passando por cuidados médicos e relatava ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica. Na ocasião, a gestora optou por não detalhar o diagnóstico.

Logo após a confirmação do óbito, o Poder Executivo municipal emitiu nota de pesar ressaltando a dedicação e o perfil comunitário de Ivana.

O prefeito Higor Moura (PSB) também se pronunciou, relembrando a trajetória política construída ao lado da vice e prestando condolências à família.

Tradição na política local

Ivana Meury exercia pela terceira vez o cargo de vice-prefeita e possuía profunda ligação com a história política da região. Neta era neta do ex-prefeito Antônio Serapião, filha da ex-secretária e ex-vereadora Conceição, e esposa de Jackson Moura, que governou o município e ocupou a vice-prefeitura por oito anos.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) também lamentou a perda em nota oficial, destacando a dedicação de Ivana à vida pública baiana.

O cortejo fúnebre vai sair da Câmara Municipal de Teofilândia, e o sepultamento está marcado para as 16h.