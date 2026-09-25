Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

LUTO

Vice-prefeita de Teofilândia, Ivana Meury, morre aos 53 anos

Prefeitura suspendeu as aulas na rede pública municipal

Rodrigo Tardio
Por
Ivana Meury exercia pela terceira vez, cargo de vice-prefeita e possuía profunda ligação com história política da região
Ivana Meury exercia pela terceira vez, cargo de vice-prefeita e possuía profunda ligação com história política da região - Foto: Reprodução | Instagram

A população de Teofilândia foi surpreendida nesta sexta-feira, 25, com a notícia da morte da vice-prefeita Ivana Meury de Araújo Moura (PSD), aos 53 anos, ocorrido durante a madrugada. A causa da morte não foi informada pelas autoridades.

Para permitir que os moradores prestem homenagens, a Prefeitura suspendeu as aulas na rede pública municipal e disponibilizou veículos para fazer o transporte dos residentes da zona rural até o local das cerimônias fúnebres.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Histórico de saúde

No mês anterior, Ivana havia publicado um vídeo nas redes sociais onde mencionava estar passando por cuidados médicos e relatava ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica. Na ocasião, a gestora optou por não detalhar o diagnóstico.

Logo após a confirmação do óbito, o Poder Executivo municipal emitiu nota de pesar ressaltando a dedicação e o perfil comunitário de Ivana.

Leia Também:

ALERTA

Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate
Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate imagem

ESCÂNDALOS

Escândalo de rachadinha e polêmicas marcam trajetória de Flávio Bolsonaro
Escândalo de rachadinha e polêmicas marcam trajetória de Flávio Bolsonaro imagem

ANDORINHA

Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice
Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice imagem

O prefeito Higor Moura (PSB) também se pronunciou, relembrando a trajetória política construída ao lado da vice e prestando condolências à família.

Tradição na política local

Ivana Meury exercia pela terceira vez o cargo de vice-prefeita e possuía profunda ligação com a história política da região. Neta era neta do ex-prefeito Antônio Serapião, filha da ex-secretária e ex-vereadora Conceição, e esposa de Jackson Moura, que governou o município e ocupou a vice-prefeitura por oito anos.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) também lamentou a perda em nota oficial, destacando a dedicação de Ivana à vida pública baiana.

O cortejo fúnebre vai sair da Câmara Municipal de Teofilândia, e o sepultamento está marcado para as 16h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

dedicação pública falecimento homenagens Ivana Meury política local Teofilândia

Relacionadas

Mais lidas