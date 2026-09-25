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ALERTA

Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate

Com 110 acidentes no triênio, promotoria exige medidas urgentes da prefeitura

Rodrigo Tardio
Por
Gestão municipal também não efetua busca ativa para captura ou eliminação do animal
Gestão municipal também não efetua busca ativa para captura ou eliminação do animal - Foto: Reprodução
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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediu, no último dia 17, uma recomendação formal para que a Secretaria Municipal de Saúde de Catu, estruture de forma urgente as ações de prevenção e controle de escorpiões.

A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos, motivada pela alta progressiva nos acidentes com os aracnídeos nos últimos três anos.

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De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o município somou 110 ocorrências entre 2023 e 2025: foram 35 registros no primeiro ano, 36 no segundo e 39 no último.

Apurações

Apurações do MP expuseram graves falhas na vigilância local. A prefeitura, gestão do prefeito Pequeno Sales (PT) admitiu não possuir dados nem realizar levantamentos do Índice de Infestação Domiciliar e do Índice de Intensidade de Infestação para o período.

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A gestão municipal também não efetua busca ativa para captura ou eliminação do animal, limitando-se a responder a denúncias da população. Além disso, foi constatada a inexistência de um plano municipal de combate a animais peçonhentos.

Exigências

Diante das lacunas, o órgão recomendou a criação do Plano Municipal de Controle de Escorpiões, contendo metas, cronogramas e fluxos de atendimento. A promotoria fixou ainda as seguintes diretrizes:

  • Protocolo operacional: definição clara do papel de cada setor nas ações de vigilância e manejo ambiental.
  • Mapeamento e busca: realização de pesquisas periódicas de infestação, busca ativa de animais e identificação de áreas críticas via notificações.
  • Prevenção e educação: ações contínuas de limpeza e conscientização pública nas regiões mais atingidas.
  • Acompanhamento: monitoramento diário dos indicadores com avaliação anual dos resultados.

De hábitos predominantemente noturnos, os escorpiões costumam permanecer escondidos durante o dia e sair à noite em busca de alimento.

Ambientes com acúmulo de entulho, lixo, restos de construção, madeira e materiais desorganizados funcionam como abrigo ideal. A presença de insetos como baratas e grilos — principais presas — também favorece a ocorrência.

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