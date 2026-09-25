Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediu, no último dia 17, uma recomendação formal para que a Secretaria Municipal de Saúde de Catu, estruture de forma urgente as ações de prevenção e controle de escorpiões.

A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos, motivada pela alta progressiva nos acidentes com os aracnídeos nos últimos três anos.

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De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o município somou 110 ocorrências entre 2023 e 2025: foram 35 registros no primeiro ano, 36 no segundo e 39 no último.

Apurações

Apurações do MP expuseram graves falhas na vigilância local. A prefeitura, gestão do prefeito Pequeno Sales (PT) admitiu não possuir dados nem realizar levantamentos do Índice de Infestação Domiciliar e do Índice de Intensidade de Infestação para o período.

A gestão municipal também não efetua busca ativa para captura ou eliminação do animal, limitando-se a responder a denúncias da população. Além disso, foi constatada a inexistência de um plano municipal de combate a animais peçonhentos.

Exigências

Diante das lacunas, o órgão recomendou a criação do Plano Municipal de Controle de Escorpiões, contendo metas, cronogramas e fluxos de atendimento. A promotoria fixou ainda as seguintes diretrizes:

Protocolo operacional: definição clara do papel de cada setor nas ações de vigilância e manejo ambiental.

Mapeamento e busca: realização de pesquisas periódicas de infestação, busca ativa de animais e identificação de áreas críticas via notificações.

Prevenção e educação: ações contínuas de limpeza e conscientização pública nas regiões mais atingidas.

Acompanhamento: monitoramento diário dos indicadores com avaliação anual dos resultados.

De hábitos predominantemente noturnos, os escorpiões costumam permanecer escondidos durante o dia e sair à noite em busca de alimento.

Ambientes com acúmulo de entulho, lixo, restos de construção, madeira e materiais desorganizados funcionam como abrigo ideal. A presença de insetos como baratas e grilos — principais presas — também favorece a ocorrência.

