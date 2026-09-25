Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice

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Uma disputa política no município de Andorinha, norte da Bahia, ganhou contornos institucionais nos últimos dias. O vice-prefeito da cidade, Vagner Lavor (MDB), recusou-se a entregar um carro alugado pela administração municipal que precisava passar por manutenções preventivas e revisões mecânicas obrigatórias.

Para reaver o bem, a empresa proprietária do automóvel precisou recorrer ao uso de uma chave reserva. Lavor é publicamente rompido com o atual prefeito, Adilberto Evangelista (Podemos).

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De acordo com uma fonte ouvida sob condição de anonimato, o desentendimento entre os dois líderes decorre de divergências administrativas e ambições locais. "Isso já era previsível, porque o vice quer tomar o lugar do prefeito", afirmou a fonte à reportagem do portal A TARDE.

Prefeitura intervém e usa chave reserva para buscar carro

A retenção do automóvel, mantido sob custódia direta do gabinete do vice-prefeito, mobilizou a Prefeitura de Andorinha para conter o desvio de conduta e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

Documentos oficiais, incluindo o Ofício nº 155/2026 e notificações emitidas pela empresa Piemonte da Chapada Transportes Ltda., alertavam para a necessidade de revisões mecânicas essenciais à segurança rodoviária.

Diante da recusa na devolução voluntária, a gestão fez o uso da chave reserva fornecida pela locadora para reaver o bem público e encaminhá-lo para os serviços técnicos.

Irregularidades e danos

Após o recolhimento do carro, Vagner Lavor publicou vídeos em redes sociais e registrou um boletim de ocorrência. A versão do vice-prefeito, contudo, foi desmentida pelas autoridades competentes, que reconheceram o pleno amparo legal da atuação da gestão municipal.

Na vistoria do automóvel, de uso exclusivamente institucional, a fiscalização identificou graves irregularidades:

Material eleitoral: foram encontrados adesivos e panfletos de campanha político-eleitoral no interior do veículo, conduta vedada pela legislação vigente para bens públicos

Avarias estruturais: a inspeção técnica constatou danos na lataria, como riscos profundos e amassados, evidenciando negligência no zelo com o patrimônio

Em nota oficial, a Prefeitura de Andorinha repudiou o que chamou de "tentativas de politização do episódio" e reafirmou o compromisso com a probidade, a transparência e o interesse público.