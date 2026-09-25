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ANDORINHA

Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice

Vagner Lavor (MDB), vice-prefeito, reteve veículo que precisava realizar revisões de rotina

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Tensão entre Adilberto Evangelista (Podemos) e Vagner Lavor (MDB) ganha novo capítulo
Tensão entre Adilberto Evangelista (Podemos) e Vagner Lavor (MDB) ganha novo capítulo - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Uma disputa política no município de Andorinha, norte da Bahia, ganhou contornos institucionais nos últimos dias. O vice-prefeito da cidade, Vagner Lavor (MDB), recusou-se a entregar um carro alugado pela administração municipal que precisava passar por manutenções preventivas e revisões mecânicas obrigatórias.

Para reaver o bem, a empresa proprietária do automóvel precisou recorrer ao uso de uma chave reserva. Lavor é publicamente rompido com o atual prefeito, Adilberto Evangelista (Podemos).

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De acordo com uma fonte ouvida sob condição de anonimato, o desentendimento entre os dois líderes decorre de divergências administrativas e ambições locais. "Isso já era previsível, porque o vice quer tomar o lugar do prefeito", afirmou a fonte à reportagem do portal A TARDE.

Prefeitura intervém e usa chave reserva para buscar carro

A retenção do automóvel, mantido sob custódia direta do gabinete do vice-prefeito, mobilizou a Prefeitura de Andorinha para conter o desvio de conduta e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice

Documentos oficiais, incluindo o Ofício nº 155/2026 e notificações emitidas pela empresa Piemonte da Chapada Transportes Ltda., alertavam para a necessidade de revisões mecânicas essenciais à segurança rodoviária.

Diante da recusa na devolução voluntária, a gestão fez o uso da chave reserva fornecida pela locadora para reaver o bem público e encaminhá-lo para os serviços técnicos.

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Irregularidades e danos

Após o recolhimento do carro, Vagner Lavor publicou vídeos em redes sociais e registrou um boletim de ocorrência. A versão do vice-prefeito, contudo, foi desmentida pelas autoridades competentes, que reconheceram o pleno amparo legal da atuação da gestão municipal.

Na vistoria do automóvel, de uso exclusivamente institucional, a fiscalização identificou graves irregularidades:

  • Material eleitoral: foram encontrados adesivos e panfletos de campanha político-eleitoral no interior do veículo, conduta vedada pela legislação vigente para bens públicos
  • Avarias estruturais: a inspeção técnica constatou danos na lataria, como riscos profundos e amassados, evidenciando negligência no zelo com o patrimônio

Em nota oficial, a Prefeitura de Andorinha repudiou o que chamou de "tentativas de politização do episódio" e reafirmou o compromisso com a probidade, a transparência e o interesse público.

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Tags

andorinha conflito administrativo Gestão Pública irregularidades em veículos Política Municipal Vagner Lavor

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