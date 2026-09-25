Prefeitura de Catu esconde detalhes em contrato de R$ 2 milhões

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​A Prefeitura de Catu, nordeste da Bahia, sob o comando do prefeito Pequeno Sales (PT), selou um contrato milionário com a Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda.

Prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT) - Foto: Reprodução

Ao todo, a gestão municipal vai repassar R$ 2.016.100,00 à empresa para o abastecimento dos veículos públicos.

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No entanto, o Extrato de Contrato, assinado em 10 de agosto de 2026, peca pela falta de clareza e levanta questionamentos ao ignorar informações cruciais sobre o uso do dinheiro do contribuinte.

​Cheque em branco

A publicação oficial simplesmente omitiu a estimativa em litros de cada tipo de combustível a ser comprado, além de não discriminar como essa fatia orçamentária de mais de R$ 2 milhões vai ser fatiada entre gasolina, diesel e etanol.

​Validade no limbo

O documento tampouco dá pistas sobre o período de vigência da parceria ou o prazo limite para que a quantia seja consumida, deixando o cronograma de gastos totalmente sem baliza pública.

A operação deve ser feita por meio de cartões eletrônicos — dotados de chip, tarja magnética ou tecnologia equivalente — operados em uma rede de estabelecimentos credenciados.

A contratação abrange o suprimento de etanol hidratado, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10 para a frota municipal.

A reportagem procurou diretamente o prefeito Pequeno Sales, porém não conseguiu contato.