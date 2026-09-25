Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

COMBUSTÍVEIS

Prefeitura de Catu esconde detalhes em contrato de R$ 2 milhões

Extrato mostra falta de clareza e levanta questionamentos ao ignorar informações cruciais

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Catu esconde detalhes em contrato de R$ 2 milhões
Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
Eleições 2026

​A Prefeitura de Catu, nordeste da Bahia, sob o comando do prefeito Pequeno Sales (PT), selou um contrato milionário com a Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda.

Prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT)
Prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT) - Foto: Reprodução

Ao todo, a gestão municipal vai repassar R$ 2.016.100,00 à empresa para o abastecimento dos veículos públicos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, o Extrato de Contrato, assinado em 10 de agosto de 2026, peca pela falta de clareza e levanta questionamentos ao ignorar informações cruciais sobre o uso do dinheiro do contribuinte.

​Cheque em branco

A publicação oficial simplesmente omitiu a estimativa em litros de cada tipo de combustível a ser comprado, além de não discriminar como essa fatia orçamentária de mais de R$ 2 milhões vai ser fatiada entre gasolina, diesel e etanol.

Leia Também:

ACÚMULO DE FUNÇÕES

Prefeituras baianas entram na mira do TCM por duplo vínculo de servidor
Prefeituras baianas entram na mira do TCM por duplo vínculo de servidor imagem

REVÉS

Prefeitura erra conta e licitação de câmeras é barrada em Tucano
Prefeitura erra conta e licitação de câmeras é barrada em Tucano imagem

ABORDAGEM

Promotor é pego bêbado em blitz e não vai à delegacia
Promotor é pego bêbado em blitz e não vai à delegacia imagem

​Validade no limbo

O documento tampouco dá pistas sobre o período de vigência da parceria ou o prazo limite para que a quantia seja consumida, deixando o cronograma de gastos totalmente sem baliza pública.

A operação deve ser feita por meio de cartões eletrônicos — dotados de chip, tarja magnética ou tecnologia equivalente — operados em uma rede de estabelecimentos credenciados.

A contratação abrange o suprimento de etanol hidratado, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10 para a frota municipal.

A reportagem procurou diretamente o prefeito Pequeno Sales, porém não conseguiu contato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

abastecimento de frota Catu combustíveis no serviço público contrato público prefeitura de Catu transparência na gestão

Relacionadas

Mais lidas