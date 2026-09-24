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CAPOTAMENTO

Motorista fica ferido após carro capotar na BA-120

Homem, de 37 anos, sofreu lesões e foi levado ao Hospital Português de Conceição do Coité

Andrêzza Moura
Por
Motorista sofreu ferimentos no rosto, pernas e joelho
Motorista sofreu ferimentos no rosto, pernas e joelho - Foto: Divulgação Brigada Voluntária Águia Resgate (BVAR)

Um homem, de 37 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente nesta quinta-feira, 24, na BA-120, no trecho que liga Conceição do Coité e Retirolândia, cidades da região sisaleira da Bahia.

O veículo que ele dirigia capotou, por volta das 16h35, próximo à entrada Parque Aquático Acqua Show. Socorristas das Brigadas Voluntárias Anjos da Vida e Águia Resgate foram acionados para atender a ocorrência.

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Quando as equipes chegaram ao local, o motorista estava consciente e conversando. Ele teve uma lesão na face, escoriações e edema em uma das pernas e na região do joelho. Aos socorristas, o homem contou que havia consumindo bebida alcoólica.

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O homem foi encaminhado ao Hospital Português, Unidade Regional de Conceição do Coité. Não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações são do Calila Notícias.

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Tags

acidente BA-120 Bahia conceição de coité retirolândia

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