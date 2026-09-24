Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Motoristas morrem em batida entre carro de funerária e ônibus na Bahia

Imagens mostram os dois veículos com as partes dianteiras completamente destruídas

Luiza Nascimento
Por
Acidente na BR-020
Acidente na BR-020 - Foto: Reprodução

Dois motoristas morreram na madrugada desta quinta-feira, 24, durante uma batida envolvendo um carro de funerária e um ônibus de passeio na BR-020, em Correntina, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão do tipo frontal e um dos veículos pertencia à empresa Nova Horizonte. Segundo a equipe, a pista ficou parcialmente interditada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Imagens mostram os dois veículos com as partes dianteiras completamente destruídas.

Leia Também:

BAHIA

Granizo e temperaturas de até 40°C podem atingir a Bahia nesta quinta; veja regiões
Granizo e temperaturas de até 40°C podem atingir a Bahia nesta quinta; veja regiões imagem

BAHIA

Bahia se prepara para possíveis efeitos do El Niño
Bahia se prepara para possíveis efeitos do El Niño imagem

ELEIÇÕES

Simulação de eleição aproxima adultos da urna em Salvador
Simulação de eleição aproxima adultos da urna em Salvador imagem

Quem eram as vítimas?

As vítimas foram identificadas como Karoliny Teixeira Melo, de 19 anos, que dirigia o carro da funerária, e Douglas Gouveia Matos, de 34 anos, condutor do ônibus.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santa Maria da Vitória.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia BR-020 Correntina

Relacionadas

Mais lidas