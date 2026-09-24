Motoristas morrem em batida entre carro de funerária e ônibus na Bahia

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Dois motoristas morreram na madrugada desta quinta-feira, 24, durante uma batida envolvendo um carro de funerária e um ônibus de passeio na BR-020, em Correntina, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão do tipo frontal e um dos veículos pertencia à empresa Nova Horizonte. Segundo a equipe, a pista ficou parcialmente interditada.

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Imagens mostram os dois veículos com as partes dianteiras completamente destruídas.

Quem eram as vítimas?

As vítimas foram identificadas como Karoliny Teixeira Melo, de 19 anos, que dirigia o carro da funerária, e Douglas Gouveia Matos, de 34 anos, condutor do ônibus.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santa Maria da Vitória.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.