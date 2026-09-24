Granizo e temperaturas de até 40°C podem atingir a Bahia nesta quinta; veja regiões

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Áreas do Sudoeste e Oeste da Bahia podem registrar granizo nesta quinta-feira, 24, principalmente em pontos próximos à divisa com Minas Gerais. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a combinação do calor intenso com áreas de instabilidade pode favorecer a ocorrência do fenômeno entre a tarde e a noite.

A previsão também indica pancadas de chuva e rajadas de vento nas áreas onde há possibilidade de granizo. De acordo com a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), a ocorrência deve ser localizada e não significa que todas as cidades próximas à divisa terão registro.

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Na Chapada Diamantina, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em pontos isolados. No entanto, não há indicação de granizo para a região.

Apesar de chamar atenção, a ocorrência de granizo no Nordeste é considerada comum. O fenômeno registrado na região costuma apresentar pequenas dimensões e, segundo o Inema, não oferece riscos de danos estruturais.

Previsão para outras regiões da Bahia

No Extremo Sul, a atuação de um sistema frontal aumenta as condições de chuva nesta quinta-feira. No Baixo Sul e no Litoral Norte, a influência da brisa marítima favorece pancadas rápidas e isoladas, com baixo acumulado.

Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão é de aumento da nebulosidade pela manhã, com possibilidade de chuva passageira. As instabilidades devem diminuir ao longo do dia.

Nas demais regiões do estado, o tempo deve variar entre sol e nuvens, sem expectativa de chuva.

Na sexta-feira, 25, áreas de instabilidade entre a Chapada Diamantina e o Oeste devem continuar favorecendo pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados. No litoral, a brisa marítima mantém a possibilidade de chuva rápida.

Já no Vale do São Francisco, Norte e em partes do Sudoeste, deve predominar o tempo seco, com baixos índices de umidade.

Temperaturas chegam a 40°C

Apesar da possibilidade de chuva em algumas regiões, as temperaturas continuam elevadas em parte da Bahia.

Barra e Ibotirama podem registrar máxima de 40°C nesta quinta-feira. Em Formosa do Rio Preto e Barreiras, a previsão é de até 39°C.

Em Salvador, os termômetros devem variar entre 23°C e 28°C.