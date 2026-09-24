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ELEIÇÕES

Simulação de eleição aproxima adultos da urna em Salvador

Atividade vai apresentar funcionamento das eleições e atribuições dos cargos públicos

Redação
Por Redação
Simulação de eleição aproxima adultos da urna em Salvador
Simulação de eleição aproxima adultos da urna em Salvador - Foto: Elza Fiúza | ABr
Eleições 2026

Alunos do curso gratuito de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos da Estácio e do Instituto Yduqs participam, nesta quinta-feira (24), de uma aula especial sobre cidadania e processo eleitoral, em Salvador.

A atividade será realizada às 16h, na unidade da Estácio na capital baiana, e terá uma simulação de votação como ferramenta de aprendizagem.

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Eleição será simulada em sala de aula

Durante a atividade, os estudantes vão conhecer, na prática, diferentes etapas de uma eleição, desde a apresentação de propostas até a votação. Para isso, serão utilizados candidatos fictícios, uma urna simbólica e um ambiente de votação montado especialmente para a ação.

A programação também vai abordar as atribuições de cargos como presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Os estudantes do módulo 2, que já dominam leitura e escrita, poderão se candidatar simbolicamente e apresentar propostas para áreas como educação, saúde, moradia e segurança pública.

Já os alunos do módulo 1 participarão dos debates e da elaboração das propostas, com atividades voltadas principalmente para a oralidade e a compreensão do processo eleitoral.

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Atividade relaciona alfabetização e cidadania

A proposta é aproximar o conteúdo trabalhado em sala de aula de situações do cotidiano e mostrar como o conhecimento adquirido durante o curso pode contribuir para a autonomia e a participação social.

A atividade também busca apresentar o voto como uma das formas de exercício da cidadania e de inclusão social, além de estimular os estudantes a compreenderem as funções dos cargos públicos antes de uma escolha eleitoral.

Para Marialva Gargur, coordenadora do curso de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos da Estácio Bahia, a experiência permite trabalhar a consciência sobre o voto a partir de uma situação prática.

“A ideia é mostrar a importância do voto, de conhecer as funções de cada cargo antes de escolher o candidato. Eles vão aprender, debater, apresentar propostas e vivenciar todo o processo de uma votação”, explica.

Dados do IBGE

A iniciativa ocorre em um contexto de redução do analfabetismo no país. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que a taxa de analfabetismo ficou abaixo de 5% pela primeira vez na série histórica.

Além do domínio da leitura e da escrita, a atividade pretende reforçar a importância da educação para situações concretas do cotidiano. A proposta é mostrar aos estudantes que nunca é tarde para voltar a estudar e desenvolver habilidades que também podem ser utilizadas na participação social e no exercício da cidadania.

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Educação eleições na Bahia Salvador

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