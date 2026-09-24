BAHIA
Bahia se prepara para possíveis efeitos do El Niño
O acompanhamento das condições climáticas e a preparação antecipada integram as ações de proteção
A Bahia está se preparando para os possíveis efeitos do El Niño de 2026 e 2027. Nesta quarta-feira, 23, representantes de órgãos estaduais e da Defesa Civil Nacional se reuniram em Salvador, para tratar de ações de monitoramento, prevenção e resposta aos impactos do fenômeno.
O encontro aconteceu na Sala do Portal das Águas, na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), no Centro Administrativo da Bahia, e abordou diferentes cenários climáticos associados ao fenômeno.
O acompanhamento das condições climáticas e a preparação antecipada integram as ações de proteção e defesa civil. O evento foi realizado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).
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Confira situações discutidas:
Durante o encontro, foram discutidas medidas de comunicação de risco e estratégias de atuação de acordo com as características de cada região do estado. Além disso, houve uma atenção especial a situações como:
- Estiagem;
- seca;
- ondas de calor;
- queimadas;
- eventos de chuva intensa.