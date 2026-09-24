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Bahia se prepara para possíveis efeitos do El Niño

O acompanhamento das condições climáticas e a preparação antecipada integram as ações de proteção

Luiza Nascimento
Por
Reunião sobre El Niño
Reunião sobre El Niño - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

A Bahia está se preparando para os possíveis efeitos do El Niño de 2026 e 2027. Nesta quarta-feira, 23, representantes de órgãos estaduais e da Defesa Civil Nacional se reuniram em Salvador, para tratar de ações de monitoramento, prevenção e resposta aos impactos do fenômeno.

O encontro aconteceu na Sala do Portal das Águas, na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), no Centro Administrativo da Bahia, e abordou diferentes cenários climáticos associados ao fenômeno.

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O acompanhamento das condições climáticas e a preparação antecipada integram as ações de proteção e defesa civil. O evento foi realizado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

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Confira situações discutidas:

Durante o encontro, foram discutidas medidas de comunicação de risco e estratégias de atuação de acordo com as características de cada região do estado. Além disso, houve uma atenção especial a situações como:

  • Estiagem;
  • seca;
  • ondas de calor;
  • queimadas;
  • eventos de chuva intensa.
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Bahia defesa civil El Niño

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