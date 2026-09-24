Mega-Sena vai decidir instituto que avaliará a nova Rodoviária de Salvador

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A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) vai utilizar a Mega-Sena para escolher qual será o instituto de pesquisa que vai medir o nível de satisfação dos usuários com a nova Rodoviária de Salvador, entregue em janeiro deste ano pelo governo do Estado.

A concessionária que administra o equipamento apresentou três empresas especializadas neste tipo de avaliação e a autarquia homologou as indicações:

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Instituto DataSensus;

ArchSales;

Instituto Identità

Como será feita a escolha?

Segundo a Agerba, a escolha final será determinada pelo resultado oficial do sorteio da Mega-Sena.

Para a realização do sorteio que vai escolher a empresa, o total de 60 números da Mega-Sena foi repartido em três blocos de vinte dezenas, chamadas de "vintenas".

Dezenas 01 a 20: alocadas ao Instituto DataSensus;

Dezenas 21 a 40: alocadas ao ArchSales;

Dezenas 41 a 60: alocadas ao Instituto Identità.

Critério de validação

Segundo o comunicado, ficará classificada em primeiro lugar a empresa associada à "vintena" que contiver o primeiro número sorteado no primeiro concurso da Mega-Sena divulgado após a disponibilização oficial do comunicado no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).

Mega-Sena: prêmio acumulado de R$ 38 milhões é sorteado nesta quinta

O concurso 3.062 da Mega-Sena, será sorteado nesta quinta-feira, 24, com prêmio estimado em R$ 38 milhões. O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal.

No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 20h desta quinta, horário de Brasília. Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, além do site e aplicativo da instituição.

