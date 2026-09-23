Aposta realizada em Dom Avelar ganha na Mega-Sena de R$ 32 milhões

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Uma aposta realizada no bairro Dom Avelar, em Salvador, acertou cinco dezenas e faturou R$ 42.199,06 mil na Mega-Sena nº 3061, sorteada nesta terça-feira, 22. Como nenhum jogador descobriu os seis números, o concurso estimado em R$ 32 milhões, acumulou.

O sortudo da capital baiana realizou uma aposta simples e de cota única na Casa da Sorte. Este foi o único jogo vencedor da capital baiana.

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No total, 39 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena. Já 2.148 mil tiveram quatro acertos e levaram R$ 1.262,94 mil cada.

As dezenas sorteadas foram: 24-25-28-37-47-55

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 24, é de R$ 38 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).