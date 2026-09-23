SALVADOR
Aposta realizada em Dom Avelar ganha na Mega-Sena de R$ 32 milhões
As dezenas sorteadas no concurso nº 3061 foram 24-25-28-37-47-55
Uma aposta realizada no bairro Dom Avelar, em Salvador, acertou cinco dezenas e faturou R$ 42.199,06 mil na Mega-Sena nº 3061, sorteada nesta terça-feira, 22. Como nenhum jogador descobriu os seis números, o concurso estimado em R$ 32 milhões, acumulou.
O sortudo da capital baiana realizou uma aposta simples e de cota única na Casa da Sorte. Este foi o único jogo vencedor da capital baiana.
No total, 39 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena. Já 2.148 mil tiveram quatro acertos e levaram R$ 1.262,94 mil cada.
As dezenas sorteadas foram: 24-25-28-37-47-55
Próximo sorteio
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 24, é de R$ 38 milhões.
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Como e onde sacar?
O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:
- Comprovante de identidade original com CPF
- Recibo de aposta original e premiado
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
Até quando é possível sacar?
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).