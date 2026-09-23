SALVADOR
Salvador tem oito bairros sem energia nesta quarta (23/09); veja lista
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Trechos de oito bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira, 23, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As regiões serão afetadas em diferentes momentos ao longo do dia.
Nesta fase, entram na lista Stella Maris, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Vila Canária, Praia do Flamengo, Paripe, Pituba e Valéria.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
Leia Também:
Confira trechos afetados e respectivos horários:
Stella Maris
- Endereços afetados: Rua José Augusto Tourinho Dantas, 76; Alameda Rio Verde, 9; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 125; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 1; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 3; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 5; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 15; Rua Fia Luna, 118; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 8; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 38; Alameda Rio Verde, 6; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 13; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 2; Rua Poeta Bráulio de Abreu, 4; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 107; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 156; Alameda Rio Verde, 23; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 10; Alameda Rio da Prata, 1; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 12; Alameda Rio Verde, 22; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 4; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 90; Rua Fia Luna, 5; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 99999; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 126.
- Horário: das 23h às 5h
Praia do Flamengo
- Endereços afetados: Rua José Augusto Tourinho Dantas, 90.
- Horário: das 23h às 5h
Paripe
- Endereços afetados: Rua Doutor Eduardo Dotto, 34; Rua da Austrália, 7; Rua Doutor Eduardo Dotto, 42; Rua da Austrália, 177; Rua da Austrália, 161; Rua Doutor Eduardo Dotto, 32; Rua Doutor Eduardo Dotto, 28; Rua da Austrália, 160; Rua da Austrália, 9; Rua Doutor Eduardo Dotto, 38; Rua da Austrália, 36; Rua da Austrália, 171; Rua da Austrália, 126; Rua da Austrália, 138; Rua da Austrália, 9999; Rua da Austrália, 169; Praça João Martins, 4; Rua da Austrália, 25; Rua Doutor Eduardo Dotto, 21; Rua da Austrália, 157; Rua da Austrália, 158; Rua Doutor Eduardo Dotto, 46; Rua da Austrália, 167; Rua Doutor Eduardo Dotto, 15; Rua da Austrália, 140; Rua Doutor Eduardo Dotto, 33; Rua Doutor Eduardo Dotto, 9970; Rua da Austrália, 163; Rua da Austrália, 10693; Rua Doutor Eduardo Dotto, 280; Rua da Austrália, 159; Rua Doutor Eduardo Dotto, 22; Rua da Austrália, 143; Rua da Austrália, 175; Rua da Austrália, 165; Avenida Carioca, 118; Rua da Austrália, 145; Rua da Austrália, 58.
- Horário: das 10h às 16h
Pituba
- Endereços afetados: Avenida Manoel Dias da Silva, 265; Avenida Manoel Dias da Silva, 261; Avenida Manoel Dias da Silva, 233; Avenida Manoel Dias da Silva, 467; Avenida Manoel Dias da Silva, 285; Avenida Manoel Dias da Silva, 273.
- Horário: das 10h às 16h
Amaralina
- Endereços afetados: Rua 2 de Novembro, 63; Avenida Manoel Dias da Silva, 8; Rua Adelmário Pinheiro, 33; Rua Adelmário Pinheiro, 21; Avenida Manoel Dias da Silva, 261; Rua Adelmário Pinheiro, 210; Rua Jorge de Barros, 2; Rua Jorge de Barros, 1; Rua 2 de Novembro, 50; Rua Jorge de Barros, 3; Rua Adelmário Pinheiro, 3; Rua Jorge de Barros, 45; Rua Adelmário Pinheiro, 27; Rua Adelmário Pinheiro, 15; Rua Adelmário Pinheiro, 24; Avenida Manoel Dias da Silva, 168; Rua Adelmário Pinheiro, 204; Rua Adelmário Pinheiro, 28; Rua Adelmário Pinheiro, 223; Rua da Brisa, 42.
- Horário: das 10h às 16h
Nordeste de Amaralina
- Endereços afetados: Rua 19 de Setembro, 14; Rua 19 de Setembro, 94.
- Horário: das 10h às 16h
Valéria
- Endereços afetados: Alameda Engenheiro Antônio Franco, 251; Rua Valéria, 5; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 26; Rua Valéria, 21; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 9999; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 22; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 226; Rua Valéria, 2; Rua Valéria, 1; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 44; Via Derba, 127; Rua Valéria, 39; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 3; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 257; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 247; Rua Valéria, 40; Rua Valéria, 35; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 19; Rua A, 3ª Travessa, 1; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 27; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 123; Rua Valéria, 8; Rua A, 3ª Travessa, 16; Rua Valéria, 42; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 171; Rua Valéria, 3; Rua A, 3ª Travessa, 4; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 231; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 217; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 55; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 256; Rua A, 3ª Travessa, 2; Rua A, 3ª Travessa, 42; Caminho 20, Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 35; Rua Valéria, 31; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 104; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 165; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 24; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 121; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 124; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 21; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 127; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 53; Rua A Engenheiro Antônio Franco, 421; Rua Valéria, 72; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 57; Rua A, 3ª Travessa, 34; Caminho 20, Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 43; Rua Valéria, 19; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 243; Rua Valéria, 12; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 85; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 161; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 251; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 19122; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 28; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 151; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 157; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 65; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 69; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 225; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 10; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 143; Rua Valéria, 25; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 56; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 96; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 94; Rua Valéria, 9; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 223; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 16; Rua Valéria, 20.
- Horário: das 10h às 16h
Vila Canária
- Endereços afetados: Rua Doutor Antônio de Oliveira, 70; Rua Doutor Antônio de Oliveira, 140; Rua Doutor Antônio de Oliveira, 93.
- Horário: das 10h às 16h