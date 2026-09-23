Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Salvador tem oito bairros sem energia nesta quarta (23/09); veja lista

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Coelba
Coelba - Foto: ULISSES DUMASARGO / Divulgação

Trechos de oito bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira, 23, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As regiões serão afetadas em diferentes momentos ao longo do dia.

Nesta fase, entram na lista Stella Maris, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Vila Canária, Praia do Flamengo, Paripe, Pituba e Valéria.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Leia Também:

INVESTIGAÇÃO

Empresário executado no Itaigara já havia sido investigado por homicídio
Empresário executado no Itaigara já havia sido investigado por homicídio imagem

DESAVENÇA INTERNA

Mulher é denunciada por cobrança e coação em ocupação em Pituaçu
Mulher é denunciada por cobrança e coação em ocupação em Pituaçu imagem

EXPANSÃO DO METRÔ

Obra do metrô no Campo Grande revela vestígios da elite baiana do século XIX
Obra do metrô no Campo Grande revela vestígios da elite baiana do século XIX imagem

Confira trechos afetados e respectivos horários:

Stella Maris

  • Endereços afetados: Rua José Augusto Tourinho Dantas, 76; Alameda Rio Verde, 9; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 125; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 1; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 3; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 5; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 15; Rua Fia Luna, 118; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 8; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 38; Alameda Rio Verde, 6; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 13; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 2; Rua Poeta Bráulio de Abreu, 4; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 107; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 156; Alameda Rio Verde, 23; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 10; Alameda Rio da Prata, 1; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 12; Alameda Rio Verde, 22; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 4; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 90; Rua Fia Luna, 5; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 99999; Rua José Augusto Tourinho Dantas, 126.
  • Horário: das 23h às 5h

Praia do Flamengo

  • Endereços afetados: Rua José Augusto Tourinho Dantas, 90.
  • Horário: das 23h às 5h

Paripe

  • Endereços afetados: Rua Doutor Eduardo Dotto, 34; Rua da Austrália, 7; Rua Doutor Eduardo Dotto, 42; Rua da Austrália, 177; Rua da Austrália, 161; Rua Doutor Eduardo Dotto, 32; Rua Doutor Eduardo Dotto, 28; Rua da Austrália, 160; Rua da Austrália, 9; Rua Doutor Eduardo Dotto, 38; Rua da Austrália, 36; Rua da Austrália, 171; Rua da Austrália, 126; Rua da Austrália, 138; Rua da Austrália, 9999; Rua da Austrália, 169; Praça João Martins, 4; Rua da Austrália, 25; Rua Doutor Eduardo Dotto, 21; Rua da Austrália, 157; Rua da Austrália, 158; Rua Doutor Eduardo Dotto, 46; Rua da Austrália, 167; Rua Doutor Eduardo Dotto, 15; Rua da Austrália, 140; Rua Doutor Eduardo Dotto, 33; Rua Doutor Eduardo Dotto, 9970; Rua da Austrália, 163; Rua da Austrália, 10693; Rua Doutor Eduardo Dotto, 280; Rua da Austrália, 159; Rua Doutor Eduardo Dotto, 22; Rua da Austrália, 143; Rua da Austrália, 175; Rua da Austrália, 165; Avenida Carioca, 118; Rua da Austrália, 145; Rua da Austrália, 58.
  • Horário: das 10h às 16h

Pituba

  • Endereços afetados: Avenida Manoel Dias da Silva, 265; Avenida Manoel Dias da Silva, 261; Avenida Manoel Dias da Silva, 233; Avenida Manoel Dias da Silva, 467; Avenida Manoel Dias da Silva, 285; Avenida Manoel Dias da Silva, 273.
  • Horário: das 10h às 16h

Amaralina

  • Endereços afetados: Rua 2 de Novembro, 63; Avenida Manoel Dias da Silva, 8; Rua Adelmário Pinheiro, 33; Rua Adelmário Pinheiro, 21; Avenida Manoel Dias da Silva, 261; Rua Adelmário Pinheiro, 210; Rua Jorge de Barros, 2; Rua Jorge de Barros, 1; Rua 2 de Novembro, 50; Rua Jorge de Barros, 3; Rua Adelmário Pinheiro, 3; Rua Jorge de Barros, 45; Rua Adelmário Pinheiro, 27; Rua Adelmário Pinheiro, 15; Rua Adelmário Pinheiro, 24; Avenida Manoel Dias da Silva, 168; Rua Adelmário Pinheiro, 204; Rua Adelmário Pinheiro, 28; Rua Adelmário Pinheiro, 223; Rua da Brisa, 42.
  • Horário: das 10h às 16h

Nordeste de Amaralina

  • Endereços afetados: Rua 19 de Setembro, 14; Rua 19 de Setembro, 94.
  • Horário: das 10h às 16h

Valéria

  • Endereços afetados: Alameda Engenheiro Antônio Franco, 251; Rua Valéria, 5; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 26; Rua Valéria, 21; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 9999; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 22; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 226; Rua Valéria, 2; Rua Valéria, 1; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 44; Via Derba, 127; Rua Valéria, 39; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 3; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 257; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 247; Rua Valéria, 40; Rua Valéria, 35; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 19; Rua A, 3ª Travessa, 1; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 27; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 123; Rua Valéria, 8; Rua A, 3ª Travessa, 16; Rua Valéria, 42; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 171; Rua Valéria, 3; Rua A, 3ª Travessa, 4; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 231; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 217; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 55; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 256; Rua A, 3ª Travessa, 2; Rua A, 3ª Travessa, 42; Caminho 20, Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 35; Rua Valéria, 31; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 104; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 165; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 24; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 121; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 124; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 21; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 127; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 53; Rua A Engenheiro Antônio Franco, 421; Rua Valéria, 72; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 57; Rua A, 3ª Travessa, 34; Caminho 20, Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 43; Rua Valéria, 19; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 243; Rua Valéria, 12; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 85; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 161; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 251; Alameda Engenheiro Antônio Franco, 19122; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 28; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 151; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 157; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 65; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 69; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 225; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 10; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 143; Rua Valéria, 25; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 56; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 96; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 94; Rua Valéria, 9; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 223; Conjunto Engenheiro Antônio Franco, 16; Rua Valéria, 20.
  • Horário: das 10h às 16h

Vila Canária

  • Endereços afetados: Rua Doutor Antônio de Oliveira, 70; Rua Doutor Antônio de Oliveira, 140; Rua Doutor Antônio de Oliveira, 93.
  • Horário: das 10h às 16h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

coelba energia Salvador

Relacionadas

Mais lidas