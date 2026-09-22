Obra do metrô no Campo Grande revela vestígios da elite baiana do século XIX

Um sítio arqueológico descoberto durante as obras do metrô na Estação Campo Grande, em Salvador, guarda vestígios do cotidiano da elite baiana que ocupou a região no século XIX. Entre os 235 bens móveis identificados estão louças inglesas e portuguesas, porcelanas, garrafas de bebidas, frascos, ossos e outros materiais que ajudam a revelar hábitos de consumo dos moradores dos antigos palacetes e residências no entorno do Largo do Campo Grande.

Os documentos que detalham a descoberta foram obtidos pela reportagem do portal A TARDE junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O sítio ocupa uma área de 188,41 m², onde estava a antiga Fundação João Fernandes da Cunha (JFC), localizada no Campo Grande.

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A maior parte dos vestígios é datada da segunda metade do século XIX e corresponde a um antigo depósito de descarte doméstico. A concentração e a diversidade dos objetos permitem aos pesquisadores relacionar o material às práticas de alimentação, consumo e uso cotidiano das famílias que viviam na área durante um período de transformação urbana do Campo Grande.

O que foi encontrado nas obras do metrô?

As faianças representam 28% do acervo analisado e incluem exemplares de faiança fina inglesa do século XIX e peças de origem portuguesa do século XVIII. Os vidros correspondem a 30% do conjunto, com garrafas de bebidas e frascos.

Também foram encontrados:

ossos (11%),

cerâmica local ou regional (7%),

telhas (7%), cerâmica vidrada (6%),

material malacológico: conchas (3%), grés (2%), metais (2%), porcelanas (2%), pisos (1%) e outros materiais (1%).

Curadoria do material recolhido no sítio arqueológico - Foto: Reprodução | Iphan

A presença de produtos fabricados na Europa é um dos elementos utilizados pelos estudos para compreender a inserção de Salvador nas redes de circulação de mercadorias durante o período.

O material arqueológico permite, assim, investigar não apenas a existência das antigas residências, mas aspectos do cotidiano de seus moradores a partir daquilo que era consumido e posteriormente descartado.

Materiais foram preservados por porão

A área arqueológica foi identificada durante as prospecções preventivas realizadas para a implantação da Estação Campo Grande, integrante do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A preservação do trecho está relacionada à existência de um antigo porão em uma das edificações posteriormente demolidas. A estrutura manteve um barranco com mais de dois metros de altura, onde os artefatos permaneceram preservados e chegaram a aflorar na superfície.

Prato e sopeira em faiança inglesa encontrados no sítio - Foto: Reprodução | Iphan

Em uma sondagem, os pesquisadores encontraram materiais em contexto histórico entre aproximadamente 1,80 metro e 2,20 metros de profundidade. Essa área concentrou 220 peças, dentro do conjunto total de 235 bens móveis analisados.

Os estudos classificam o local como um depósito de descarte doméstico associado às antigas ocupações residenciais do entorno da praça.

A história que os vestígios contam

Os vestígios também ajudam a documentar a transformação do espaço que hoje corresponde ao Largo do Campo Grande.

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico elaborado para o empreendimento apresenta o processo de formação urbana da região e relaciona os materiais encontrados às sucessivas modificações realizadas no local.

A área passou por processos de aterramento e nivelamento a partir da década de 1850. O antigo espaço descampado, descrito nos estudos como um "grotão", foi gradualmente transformado em uma área pública valorizada e ajardinada.

Campo Grande na segunda metade do século XIX - Foto: Reprodução | Iphan | Guilherme Gaensly

O subsolo preservado funciona, nesse contexto, como um registro das diferentes etapas de ocupação e transformação da área.

Modernização de Salvador

As pesquisas identificaram ainda materiais de outro período de transformação da região. Em sondagens realizadas no leito viário em frente à futura estação, foram encontrados conduítes cerâmicos vitrificados de canal único, utilizados para a passagem subterrânea de fiação.

Os estudos indicam que esses materiais foram importados dos Estados Unidos ou da Inglaterra e chegaram a Salvador entre as décadas de 1910 e 1930.

O achado acrescenta ao conjunto evidências sobre a implantação de infraestrutura subterrânea e o processo de modernização dos serviços urbanos da capital baiana no início do século XX. O espaço do sítio, inclusive, ficava ao lado da antiga sorveteria Chalet Parisien

Imagem de 1908 mostra localização do atual sítio arqueológico - Foto: Reprodução | Iphan

Para onde vai o material?

A área onde o sítio foi encontrado será diretamente atingida pela escavação do poço da Estação Campo Grande. Por isso, os estudos apontam que o contexto arqueológico não poderá ser preservado integralmente no local.

A solução prevista foi o salvamento arqueológico integral dos vestígios antes do avanço da obra. O material foi submetido a limpeza, higienização, estabilização, triagem, catalogação e numeração em um laboratório provisório instalado no canteiro.

Depois da curadoria, o acervo terá guarda permanente no Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade do Estado da Bahia (LAP/UNEB), no Campus VII, em Senhor do Bonfim. A instituição ficará responsável pela custódia e conservação das peças para pesquisas futuras.

Processo de remontagem das peças encontradas nom Campo Grande - Foto: Reprodução | Iphan

Acervo será usado em ações educativas

Além da conservação, o projeto prevê ações para apresentar os resultados das pesquisas à população. Parte dos materiais arqueológicos, incluindo louças e recipientes históricos, já foi utilizada em atividades de educação patrimonial realizadas em escolas da região.

Entre 26 e 28 de agosto, as ações alcançaram 83 pessoas. Foram 69 estudantes em atividades realizadas no Colégio Estadual Senhor do Bonfim e no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, além de 14 trabalhadores, comerciantes, feirantes e outros integrantes da comunidade do entorno.

O Projeto Integrado de Educação Patrimonial prevê ainda materiais digitais, guias de bolso para trabalhadores, painéis móveis, conteúdos por QR Code e uma mostra pública com os resultados das pesquisas.

Parte das peças consideradas mais representativas deverá integrar uma coleção de referência para futuras exposições e ações museológicas.

Avanço do licenciamento

O Parecer Técnico do IPHAN aprovou o Relatório Final de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e o Relatório de Educação Patrimonial referentes à Estação Campo Grande.

O IPHAN recomendou a execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) e autorizou a continuidade do licenciamento ambiental, condicionada ao cumprimento das medidas previstas.

Como será a estação?

A descoberta arqueológica está inserida no projeto de uma estação subterrânea com 10.109,73 m² de área construída.

O projeto prevê um poço circular de 37 metros de diâmetro e nove níveis. A plataforma ficará cerca de 40 metros abaixo da superfície, enquanto a galeria de cabos chegará a aproximadamente 46 metros de profundidade.

A estação terá dois acessos públicos. Um deles ficará na esquina da Rua Forte de São Pedro com o Largo do Campo Grande e será integrado a um shopping, conforme antecipado pela reportagem do portal A TARDE na semana passada. O segundo ficará no lado oposto da via, próximo à praça.

A área de influência direta da obra inclui ainda bens protegidos, como o Forte de São Pedro, o Teatro Castro Alves, os azulejos da Reitoria da UFBA, o Forte São Paulo da Gamboa, a Fonte de São Pedro, a Escola de Belas Artes e o Palácio da Aclamação.