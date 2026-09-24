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LOTERIA

Mega-Sena: prêmio acumulado de R$ 38 milhões é sorteado nesta quinta

Seis dezenas serão sorteadas a partir das 21h e apostas podem ser feitas até às 20h

Alice Paulilo
Por
Mega-Sena será sorteada nesta quinta
Mega-Sena será sorteada nesta quinta - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

O concurso 3.062 da Mega-Sena, será sorteado nesta quinta-feira, 24, com prêmio estimado em R$ 38 milhões. O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal.

No último concurso, foram sorteados os números 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 20h desta quinta, horário de Brasília. Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, além do site e aplicativo da instituição.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:

  • Sena: 6 acertos;
  • Quina: 5 acertos;
  • Quadra: 4 acertos.

Dias e horários dos sorteios

Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Modos especiais de jogo

Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:

  • Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
  • Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
  • Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.

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Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de duas formas:

  • Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
  • Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.
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Mega-sena prêmio acumulado sorteio

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