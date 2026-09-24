Salvador terá novo restaurante popular com 400 pratos grátis por dia

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Salvador vai ganhar um novo restaurante popular, no Bairro da Paz, que terá a distribuição de 400 pratos grátis por dia. A unidade será instalada na Rua Tancredo Neves, Lote nº 46.

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), autorizou a ordem de serviço para a implantação do novo Restaurante Popular Vida Nova nesta quarta-feira, 23.

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“Vamos ampliar a oferta da rede de Restaurantes Populares Vida Nova de 4.400 para 4.800 refeições gratuitas por dia”, garantiu o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

Equipamento é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade

Os Restaurantes Populares Vida Nova são equipamentos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socionutricional.

Além de garantir acesso à alimentação adequada, os equipamentos buscam contribuir para a redução da insegurança alimentar e nutricional no município.

As unidades também desenvolvem ações voltadas à promoção da alimentação saudável, ao acompanhamento socionutricional, à inclusão social e produtiva e ao incentivo à geração de emprego e renda, além de valorizarem a produção local de alimentos e a cultura regional.

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