SALVADOR
Salvador terá novo restaurante popular com 400 pratos grátis por dia
Unidade ampliará para 4.800 mil o número de refeições oferecidas diariamente
Salvador vai ganhar um novo restaurante popular, no Bairro da Paz, que terá a distribuição de 400 pratos grátis por dia. A unidade será instalada na Rua Tancredo Neves, Lote nº 46.
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), autorizou a ordem de serviço para a implantação do novo Restaurante Popular Vida Nova nesta quarta-feira, 23.
“Vamos ampliar a oferta da rede de Restaurantes Populares Vida Nova de 4.400 para 4.800 refeições gratuitas por dia”, garantiu o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.
Equipamento é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade
Os Restaurantes Populares Vida Nova são equipamentos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socionutricional.
Além de garantir acesso à alimentação adequada, os equipamentos buscam contribuir para a redução da insegurança alimentar e nutricional no município.
As unidades também desenvolvem ações voltadas à promoção da alimentação saudável, ao acompanhamento socionutricional, à inclusão social e produtiva e ao incentivo à geração de emprego e renda, além de valorizarem a produção local de alimentos e a cultura regional.
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Saiba quais são os outros 10 restaurantes populares de Salvador:
- Águas Claras - Rua do Matadouro, 258
- Fazenda Coutos - Rua Dom Macedo Costa, 36
- Mares - Rua Barão de Cotegipe, 192
- Pau da Lima - Avenida Aliomar Baleeiro, 1984
- Periperi - Rua Doutor Almeida, 161
- São Cristóvão — Avenida Aliomar Baleeiro, 200
- São Tomé de Paripe — Rua Santa Filomena, s/n
- Sussuarana — Rua Manoel Bispo dos Santos, 13
- Valéria — Rua da Matriz, 102
- Pernambués — Largo da Ventosa, 29